Il 13 dicembre alla Camera si parla di “Gioco: un solo mercato, un solo riordino”

Si svolgerà mercoledì 13 dicembre 2023, alle ore 19.00, presso la sala stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione, 4 – Roma), la conferenza promossa e organizzata dall’Istituto Milton Friedman, denominata “Gioco: un solo mercato, un solo riordino”.

Il consesso vedrà la partecipazione di: Alessandro Bertoldi, Direttore Esecutivo dell’Istituto Milton Friedman; Domenico Distante, Presidente SAPAR; Geronimo Cardia, Presidente ACADI (Confcommercio); Armando Iaccarino, ASTRO (Confindustria); Emmanuele Cangianelli, Presidente EGP (FIPE); Moreno Marasco, Presidente Logico; Gennaro Parlati, Presidente ACMI.

Sarà la prima volta in cui la maggior parte delle associazioni di categoria che rappresentano il settore del gioco legale in Italia si presenteranno unite e compatte per denunciare i rischi che corre il settore se il Governo non adotta politiche regolatorie ed economiche corrette ed uniformi, riformando contestualmente le regole che interessano l’intero settore e non soltanto alcuni segmenti dello stesso mercato, generando invece così disparità tra i diversi prodotti e segmenti dello stesso.

Per accreditarsi scrivere a: info@friedman.it

PressGiochi