IGT rafforza la leadership ambientale, sociale e di governance con la pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità 2022

Il 16° rapporto annuale sulla sostenibilità dell’azienda mette in evidenza i progressi delle iniziative attraverso Sustainable Play™.

International Game Technology PLC ha annunciato oggi la pubblicazione del suo rapporto sulla sostenibilità 2022, che descrive in dettaglio il forte impegno dell’azienda per la sostenibilità globale e il progresso delle sue prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’ambito delle sue iniziative Sustainable Play™.

“Questo segna il 16° anno consecutivo in cui IGT ha pubblicato il suo Bilancio di Sostenibilità, a dimostrazione delle iniziative globali di sostenibilità dell’azienda e degli impatti positivi che hanno sulle nostre persone e sul pianeta”, ha affermato Vince Sadusky, CEO di IGT. “Con una solida base incentrata sul gioco sostenibile e priorità allineate con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, IGT continua a compiere notevoli progressi come leader del settore nella sostenibilità globale mentre costruiamo un business più sostenibile per il futuro”.

