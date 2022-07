IGT pubblica la 15ima edizione del suo Rapporto di Sostenibilità

International Game Technology ha annunciato la pubblicazione del suo Rapporto di sostenibilità 2021, che delinea le dimostrate prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) dell’azienda.

Il 15° Rapporto annuale di Sostenibilità di IGT conferma l’impegno dell’azienda a operare come un’impresa sostenibile leader del settore e illustra i suoi ultimi risultati nella generazione di valore per i suoi stakeholder.

“IGT ha compreso la grande importanza della sostenibilità 15 anni fa, quando abbiamo pubblicato il primo Bilancio di Sostenibilità della Società e il nostro Bilancio di Sostenibilità 2021 sottolinea i progressi che abbiamo fatto da allora”, ha affermato Vince Sadusky, CEO di IGT. “Stiamo sviluppando i nostri piani per integrare ulteriormente la sostenibilità lungo l’intera catena del valore e migliorare l’impatto ESG durante le nostre operazioni quotidiane. Evidenziato nel nostro Rapporto di sostenibilità 2021, questo piano delinea gli obiettivi strategici che guideranno le nostre prestazioni ESG, ora e in futuro”.

L’ultimo Bilancio di Sostenibilità IGT dimostra la spinta dell’azienda a creare valore per i suoi stakeholder, aumentare la propria cittadinanza aziendale e migliorare la rendicontazione sulle proprie attività attraverso quattro priorità chiave di sostenibilità: valorizzare e proteggere le nostre persone, promuovere la responsabilità, sostenere le nostre comunità e promuovere operazioni sostenibili.

I punti salienti del rapporto includono:

Valorizzazione e protezione delle nostre persone: IGT rispetta e apprezza i contributi di tutti i dipendenti. La diversità della sua forza lavoro e il loro apprezzamento per un ambiente di lavoro multiculturale contribuisce alla comprensione da parte di IGT delle esigenze aziendali globali e si basa sulle relazioni significative di IGT con i clienti e le comunità. IGT ha pubblicato la sua prima Dichiarazione sulla Politica sui Diritti Umani che delinea la convinzione della Società che la promozione di principi sostenibili inizia con il rispetto dei diritti fondamentali a cui tutti gli esseri umani hanno diritto. In quanto organizzazione globale, IGT è responsabile della promozione dei diritti umani e del contributo a cambiamenti significativi in ​​tutto il mondo. Gli obiettivi di diversità e inclusione sono stati recentemente introdotti per il team dirigenziale senior di IGT e nel 2021 i leader delle business unit hanno creato piani d’azione relativi agli obiettivi relativi alla rappresentanza diversificata nei loro team.

Responsabilità avanzata: l’impegno di IGT nel promuovere la responsabilità include il mantenimento dell’integrità dei giochi assicurando che i suoi prodotti e servizi siano pienamente conformi alle leggi esistenti e la protezione dei diritti di tutte le parti interessate. L’approccio della Società al gioco responsabile segue obiettivi e impegni che mirano a elevare gli standard del gioco responsabile in tutto il settore. Nel 2021, IGT ha pubblicato la sua Politica di gioco responsabile globale per informare in modo trasparente tutte le parti interessate sui programmi e le soluzioni mondiali di IGT. È stato inoltre creato per soddisfare o superare i requisiti e le normative del gioco responsabile in tutte le giurisdizioni in cui opera IGT. IGT ha anche riaffermato la sua leadership nel gioco responsabile con la ricertificazione dagli standard di responsabilità sociale d’impresa e dal quadro di certificazione dei membri associati della World Lottery Association.

Sostenere le nostre comunità: IGT supporta le comunità in cui opera e in cui vivono i suoi dipendenti attraverso programmi aziendali in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Il coinvolgimento della comunità e le iniziative di coinvolgimento dei dipendenti abbracciano un’ampia gamma di cause attraverso donazioni aziendali, sponsorizzazioni aziendali e programmi guidati dai dipendenti. Nel 2021, le donazioni di beneficenza di IGT si sono concentrate principalmente sui bisogni di base poiché gli effetti in corso della pandemia di COVID-19 hanno avuto un impatto duraturo nelle comunità che serve.

Promozione di operazioni sostenibili: le pratiche di sostenibilità di IGT implicano il miglioramento continuo dei suoi sistemi di gestione ambientale e la riduzione del suo impatto sull’ambiente. Nel 2021, IGT ha aderito all’iniziativa Science Based Targets, che guida l’azione per il clima tra le aziende di tutto il mondo. Con questo impegno, IGT si è ufficialmente impegnata a fissare obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra, contribuendo a basse emissioni di carbonio e promuovendo l’impatto ESG di IGT.

