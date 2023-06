IGT espande la rete di giochi omnicanale in Canada

International Game Technology ha annunciato oggi l’espansione dei suoi giochi Powerbucks omnicanale ad alte prestazioni e dei famosi giochi MegaJackpots in Canada tramite una distribuzione su Alberta Gaming, Liquor e Cannabis (AGLC) sito di giochi online PlayAlberta.ca. Questo lancio segna la prima volta che i giochi Powerbucks e MegaJackpots di IGT vengono distribuiti in tutto il Canada. Powerbucks è il primo gioco WAP omnicanale al mondo che collega il montepremi del jackpot tra le macchine da gioco presenti nei casinò terrestri con i giochi digitali. MegaJackpots è la rete di jackpot progressivi esclusivamente digitali di IGT PlayDigital.

“IGT è entusiasta di espandere la nostra rete Powerbucks di grande successo ad AGLC, offrendo ora l’entusiasmo di questi giochi con jackpot WAP omnicanale ai giocatori di tutte le giurisdizioni canadesi in cui il gioco online è legale e regolamentato”, ha affermato David Flinn, IGT SVP, Canada, Sud e America Centrale.

“I giocatori di AGLC avranno ancora più opportunità di vincere grandi premi con il lancio dei giochi MegaJackpots di IGT PlayDigital con temi IGT ad alte prestazioni. Per AGLC, i nostri giochi progressivi ad ampia area aiutano a differenziare il suo casinò online, guidano la crescita e forniscono le migliori esperienze per i giocatori”.

I giocatori in Alberta possono ora avere l’opportunità di vincere jackpot giocando a titoli entusiasmanti e preferiti dai giocatori come Powerbucks™ Wheel of Fortune® Exotic Far East™ e Wheel of Fortune® Ruby Riches™, e MegaJackpots Cleopatra™ e Wolf Run™.

