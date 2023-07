IGT PlaySports potenzia le scommesse sportive in Wisconsin

International Game Technology PLC ha annunciato che presto la società amplierà la propria impronta di scommesse sportive in Wisconsin, attraverso un accordo pluriennale con gli indiani St. Croix Chippewa del Wisconsin. Secondo i termini dell’accordo, la tecnologia IGT PlaySports alimenterà le scommesse sportive al dettaglio al St. Croix Casino di Turtle Lake, Wisc., St. Croix Casino a Danbury, Wisc. e il casinò di St Croix a Hertel, Wisc. Inoltre, tutti e tre i casinò sfrutteranno i servizi di consulenza commerciale di IGT e distribuiranno i chioschi IGT PlaySports QuickBet self-service.

“Il nostro accordo con IGT ci consentirà di stupire i nostri ospiti con offerte di scommesse localizzate ed esperienze di giocatori di prim’ordine presso le nostre scommesse sportive e aumentare l’entusiasmo per The Book and the Red Zone”, ha affermato Loren Benjamin, direttore generale del casinò di St. Croix. “Le scommesse sportive hanno introdotto nuova energia e visite ai nostri casinò e non vediamo l’ora di elevare ed evolvere quel successo con la tecnologia collaudata e il team esperto di IGT”.

“In qualità di partner fidato per le scommesse sportive in Wisconsin e oltre, IGT PlaySports non vede l’ora di aiutare i casinò di St. Croix a incrementare il coinvolgimento dei giocatori e la redditività delle scommesse sportive con la nostra tecnologia e i nostri servizi”, ha affermato Joe Asher, presidente delle scommesse sportive di IGT.

PressGiochi