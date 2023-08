IGT PlayDigital lancia il gioco CAESARS CLEOPATRA per il casinò online Caesars Palace

International Game Technology PLC ha annunciato il lancio di CAESARS CLEOPATRA® di IGT PlayDigital, un nuovo avvincente gioco creato appositamente per il Caesars Palace Online Casino lanciato di recente: la nuova app mobile del casinò e la piattaforma di gioco online proprietaria sviluppata da Caesars Entertainment. CAESARS CLEOPATRA combina le immagini e il gameplay di uno dei temi di gioco omnicanale più amati di IGT, Cleopatra, con le iconiche immagini di Caesars Palace per creare un’esperienza di gioco altamente coinvolgente e specifica per l’operatore. IGT è l’unico fornitore ad offrire attualmente contenuti personalizzati con il marchio Caesars sulla nuova piattaforma.

Ambientato sullo sfondo del leggendario Caesars Palace di Las Vegas, CAESARS CLEOPATRA di IGT è un gioco di slot a 20 linee di pagamento ricco di sapori esotici e di simboli e meccanismi preferiti dai giocatori. Bonus Cleopatra del gioco! dà ai giocatori la possibilità di triplicare i loro premi e l’atterraggio di cinque simboli Cleopatra su una linea di pagamento assegnerà ai giocatori 10.000 volte la scommessa sulla linea.

“CAESARS CLEOPATRA di IGT PlayDigital è un gioco straordinario che riflette il talento dei nostri team di studio e la leadership della Società nello sfruttare il suo vasto portafoglio di contenuti omnicanale per creare affinità multicanale dei giocatori con i nostri giochi, aiutando allo stesso tempo i nostri clienti a crescere e differenziare i loro casinò attraverso contenuti superiori”, ha affermato Gil Rotem, presidente IGT di iGaming. “Offrire contenuti su misura è solo uno dei tanti modi in cui IGT PlayDigital sta sfruttando strategicamente il suo vasto portafoglio di contenuti e massimizzando il potenziale di crescita di giochi omnicanale comprovati, come le slot Cleopatra.”

“CAESARS CLEOPATRA è un esempio entusiasmante delle esperienze personalizzate di alta qualità che i nostri giocatori possono ottenere solo con il Casinò online Caesars Palace”, ha affermato Matt Sunderland, Vicepresidente senior e Responsabile iGaming presso Caesars Digital. “Questo gioco su misura unisce il gameplay e la grafica familiari delle slot con nuove funzionalità bonus e immagini per creare un’esperienza avvincente che siamo sicuri piacerà ai nostri giocatori.”

L’app del Casinò Online Caesars Palace è disponibile per il download tramite Apple Store per iOS e Google Play Store per Android per i maggiori di 21 anni nel New Jersey, Pennsylvania, Michigan, West Virginia e Ontario.

