IGT ottiene un punteggio ESG migliore da FTSE Russell

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver ottenuto un punteggio ambientale, sociale e di governance (“ESG”) di 4,2 su 5,0 da FTSE Russell, posizionando IGT nel 99° percentile all’interno del settore Viaggi e tempo libero dei punteggi ESG di FTSE Russell. Questo è stato un miglioramento rispetto al precedente punteggio ESG di IGT di 3,5 su 5,0 nel 2022, a dimostrazione del suo impegno costante per migliorare le prestazioni ESG.

“IGT continua a impegnarsi a incorporare i più elevati standard di pratiche di sostenibilità in tutta la nostra attività e il raggiungimento di questo punteggio migliorato dai punteggi ESG di FTSE Russell e il posizionamento nel percentile più alto è una testimonianza del nostro impegno globale”, ha dichiarato Wendy Montgomery, IGT SVP, Marketing, Communications e Sostenibilità. “Siamo lieti di aver instillato una forte mentalità di sostenibilità tra i nostri dipendenti e tutte le parti interessate e continueremo a cercare opportunità per portare avanti le nostre iniziative”.

I punteggi ESG e il modello di dati di FTSE Russell consentono agli investitori di comprendere l’esposizione di un’azienda e la gestione delle questioni ESG in più dimensioni. I punteggi ESG sono costituiti da una valutazione complessiva che si suddivide in esposizioni di pilastro e tema sottostanti e punteggi costruiti su oltre 300 valutazioni di indicatori individuali che vengono applicate alle circostanze uniche di ciascuna società. I punteggi ESG sono in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, che si riflettono tutti nel quadro ESG di FTSE Russell.

