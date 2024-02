IGT ottiene la medaglia d’oro dalla principale agenzia di rating di sostenibilità EcoVadis

International Game Technology PLC ha annunciato di aver ottenuto la medaglia d’oro nella valutazione di sostenibilità da EcoVadis, fornitore leader di valutazioni di sostenibilità aziendale. Questa medaglia d’oro posiziona IGT tra il primo 5% delle aziende globali valutate da EcoVadis per le sue pratiche commerciali sostenibili e complete. IGT ha ottenuto risultati particolarmente positivi nei settori ambiente, etica e acquisti sostenibili.

Il programma di sostenibilità di IGT è stato valutato secondo i criteri EcoVadis utilizzando 21 parametri di riferimento nelle categorie ambiente, lavoro e diritti umani, etica e appalti sostenibili. EcoVadis valuta metodicamente le prestazioni ambientali, sociali ed etiche utilizzando questi standard internazionali di sostenibilità per oltre 85.000 aziende in tutto il mondo.

“Ricevere una medaglia d’oro da EcoVadis conferma l’impegno di lunga data di IGT nel miglioramento continuo dei nostri risultati ESG e dell’efficacia delle nostre iniziative di gioco sostenibile”, ha affermato Wendy Montgomery, IGT SVP Marketing, Comunicazione e Sostenibilità. “IGT sfrutterà la medaglia d’oro conferitagli da EcoVadis come ispirazione per migliorare l’innovazione e le prestazioni in termini di sostenibilità, poiché contribuiamo a contribuire a un futuro più sostenibile per la nostra azienda e i nostri stakeholder.”

Le valutazioni di sostenibilità aziendale di EcoVadis si basano su standard internazionali di sostenibilità come i Dieci Principi della Società Globale delle Nazioni Unite, le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, gli standard della Global Reporting Initiative e lo standard ISO 26000. Le valutazioni forniscono un’analisi basata sull’evidenza delle prestazioni e un piano d’azione per il miglioramento continuo.

PressGiochi