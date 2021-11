IGT ottiene i diritti di licenza esclusivi della lotteria omnichannel a tema Marilyn Monroe

International Game Technology PLC ha annunciato di aver firmato un accordo di licenza pluriennale con Authentic Brands Group (ABG), un marchio globale di sviluppo, marketing e società di intrattenimento e proprietaria della Marilyn Monroe Estate, che concede a IGT i diritti di licenza per sviluppare e distribuire giochi della lotteria omnichannel a tema Marilyn Monroe. Oltre a convincenti biglietti istantanei, innovativi giochi basati sul sorteggio e coinvolgenti giochi mobili e interattivi, IGT svilupperà esperienze entusiasmanti e complete per i clienti della lotteria e i loro giocatori.

“Marilyn Monroe è una delle icone dell’intrattenimento femminile più riconoscibili nella storia”, ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Lottery. “IGT non vede l’ora di sfruttare il leggendario marchio Marilyn Monroe per creare giochi emozionanti e di alta qualità su tutti i canali della lotteria per i nostri clienti statunitensi e canadesi e i loro giocatori”.

“ABG è lieta di collaborare con IGT per creare entusiasmanti giochi di lotteria omnichannel per i fan di Marilyn Monroe e per i giocatori della lotteria”, ha affermato Marc Rosen, Presidente del gruppo, Entertainment, Authentic Brands Group. “IGT è un leader comprovato nell’adozione di marchi noti e nel trasformarli in straordinari prodotti ed esperienze della lotteria.”

