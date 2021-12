Igt Lottery ottiene per la quinta volta la certificazione European Lotteries per il gioco responsabile

IGT Lottery, società parte del Gruppo IGT concessionaria statale di tutte le lotterie in Italia, ha conseguito per la quinta volta consecutiva la certificazione di Gioco Responsabile della European Lotteries

IGT Lottery, società parte del Gruppo IGT concessionaria statale di tutte le lotterie in Italia, ha conseguito per la quinta volta consecutiva la certificazione di Gioco Responsabile della European Lotteries (EL). La certificazione è stata rilasciata al termine di un esame approfondito degli strumenti, delle attività e dei processi introdotti in Italia dalla Società nell’ambito del suo Programma di Gioco Responsabile. Tali attività sono risultate pienamente in linea con gli standard internazionali stabiliti dalla EL per le dieci aree specifiche che richiedono diverse azioni a tutela del giocatore da parte dell’operatore di gioco.

Dal 2009 il Programma di Gioco Responsabile di IGT Lottery è stato sottoposto a un processo di certificazione attento e scrupoloso effettuato su parametri sempre più severi da parte di un ente terzo indipendente per verificare l’effettivo impegno dell’Azienda in termini di sviluppo di una cultura di gioco equilibrato e consapevole basata sulla protezione del giocatore.

“Questa Certificazione ci rende particolarmente orgogliosi – ha dichiarato Fabio Cairoli, CEO IGT Global Lottery – e ci incoraggia a proseguire l’impegno verso la creazione di una cultura innovativa del gioco inteso come forma di intrattenimento sicura, in cui la tutela del giocatore viene messa quotidianamente al centro del nostro operato. Un impegno fondato sulla responsabilità del gioco, elemento centrale della nostra strategia di sostenibilità e del nostro approccio ai temi ESG. Il riconoscimento ottenuto per la quinta volta consecutiva – ha concluso Fabio Cairoli – non fa che stimolarci nel proseguire la strada intrapresa”.

Il Programma di Gioco Responsabile di IGT Lottery, ispirato alle best practice internazionali, permette di monitorare l’intero processo di gestione dei giochi, con attenzione ai loro possibili impatti sociali. Costantemente aggiornato grazie al dialogo con gli stakeholder nazionali ed internazionali. Il Programma si ispira a diversi principi guida, tra cui la prevenzione del gioco minorile e di quello problematico e il supporto ai giocatori che manifestano criticità nell’approccio al gioco.

European Lotteries è l’associazione indipendente, nata nel 1999, che riunisce le più importanti Lotterie di Stato e gli operatori di gioco presenti in Europa ed è impegnata nel contrastare il gioco illegale e a promuovere un modello di gioco equilibrato, sostenibile e a tutela del consumatore.

PressGiochi