IGT: le divisioni Global Gaming e PlayDigital si fondono con Everi

L’integrazione consentirà la creazione di un portafoglio completo e diversificato di prodotti e servizi di retail gaming, digitali e fintech

L’offerta complementare, su scala globale, offrirà importanti prospettive di crescita e significative opportunità di sinergie

Il profilo dei ricavi ricorrenti e i solidi margini di profitto, la struttura patrimoniale e i flussi di cassa offriranno la flessibilità per investire le risorse necessarie al fine di creare valore per gli azionisti nel lungo termine

Il CEO di IGT, Vince Sadusky, guiderà la società risultante dall’integrazione unitamente a key managers di entrambe le società; il presidente esecutivo di Everi, Michael Rumbolz, ricoprirà la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società risultante dall’integrazione

IGT Global Lottery continuerà quale operatore focalizzato sulle lotterie a livello globale, con un provato modello di business e una struttura finanziaria ottimizzata al fine di creare valore a lungo termine per gli azionisti

International Game Technology PLC (NYSE: IGT) (“IGT”) ed Everi Holdings Inc. (NYSE: EVRI) (“Everi”) hanno annunciato oggi la sottoscrizione di accordi definitivi ai sensi dei quali i business Global Gaming e PlayDigital di IGT saranno scorporati e assegnati agli azionisti di IGT e saranno subito oggetto di fusione con Everi al fine di creare un autonomo operatore di gaming e fintech su scala globale. Secondo quanto previsto dagli accordi, a seguito del perfezionamento dell’operazione, gli azionisti di IGT deterranno circa il 54% del capitale sociale della nuova società, mentre ai soci di Everi spetterà il rimanente 46%. L’operazione è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di IGT e di Everi. L’enterprise value dei business coinvolti nell’integrazione è pari a circa 6,2 miliardi di dollari.

“Come precedentemente annunciato, il consiglio di amministrazione di IGT ha avviato una analisi strategica delle possibili alternative in relazione ai business Global Gaming e Play Digital al fine di valorizzare al meglio le attività del nostro portafoglio” ha affermato Marco Sala, presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di IGT. “L’operazione annunciata oggi costituisce una pietra miliare di tale processo. Essa combinerà due solide piattaforme di gioco con attività complementari, una presenza globale e maggiori opportunità di crescita. Inoltre, faciliterà la separazione dei business Global Gaming e PlayDigital di IGT da quello del Global Lottery, dando vita ad un operatore focalizzato sulle lotterie a livello globale. Successivamente al perfezionamento dell’operazione, gli azionisti di IGT continueranno a detenere il cento per cento del business Global Lottery di IGT e verranno a detenere la maggioranza del capitale sociale della nuova società risultante dall’integrazione, che offrirà prodotti e servizi di gaming, digitali e fintech su scala globale.”

“Stiamo unendo due aziende con punti di forza complementari che insieme sono più forti e di maggior valore”, ha aggiunto Vince Sadusky, CEO di IGT. “L’integrazione si traduce in un’offerta di prodotti completa e diversificata, che copre più aspetti del mondo del gaming tra gioco tradizionale, iGaming, scommesse sportive e fintech. La creazione di due distinte società attive nei settori di gaming e lotterie, ciascuna dotata di un management esperto e modelli di business semplificati, posiziona al meglio ciascuna società per servire i propri clienti e creare un valore significativo per gli stakeholder”.

“Riteniamo che questa fusione combini due attività altamente complementari in modo trasformativo, creando un’azienda globale di giochi tradizionali, digitali, fintech e sistemi. Prevediamo che la nuova azienda integrata possa offrire una gamma completa di prodotti e servizi che coinvolgeranno i giocatori e porteranno efficienza e ricavi ai nostri clienti”, ha dichiarato Michael Rumbolz, presidente esecutivo di Everi.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà attraverso diverse fasi in base alle quali IGT scorporerà una società controllata che detiene i business Global Gaming e PlayDigital, la quale diverrà di titolarità degli azionisti di IGT. A seguire, tale società verrà fusa con Everi, e gli azionisti di IGT riceveranno azioni ordinarie di Everi, che continuerà ad essere la società controllante. Gli azionisti di IGT riceveranno circa 103,4 milioni di azioni Everi, per una partecipazione pari a circa il 54% della società risultante dall’integrazione, mentre gli attuali azionisti di Everi deterranno la rimanente parte di capitale sociale. Successivamente al perfezionamento dell’operazione, Everi cambierà la propria denominazione in International Game Technology, Inc. e i relativi titoli verranno negoziati sul NYSE con la sigla IGT.

Nell’ambito dell’operazione, IGT riceverà circa 2,6 miliardi di dollari che saranno finanziati dai proventi dell’indebitamento emesso dalla società risultante dall’integrazione. IGT prevede di utilizzare circa 2 miliardi di dollari per il rimborso di parte del proprio debito, mentre la restante parte verrà utilizzata per le spese collegate all’operazione di scorporo, imposte, oltre che per altre attività. L’operazione presuppone un enterprise value del Global Gaming e PlayDigital di circa 4 miliardi di dollari e un enterprise value di Everi di circa 2,2 miliardi di dollari.

Deutsche Bank e Macquarie Capital forniranno alla società risultante dall’integrazione finanziamenti committed per circa 3,7 miliardi di dollari, oltre a 500 milioni di dollari di una linea revolving, di cui 1 miliardo di dollari saranno utilizzati per rifinanziare il debito esistente di Everi, mentre circa 2,6 miliardi di dollari saranno di spettanza di IGT; il restante importo sarà utilizzato per ripagare i costi collegati al finanziamento della nuova società.

L’operazione è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di IGT e di Everi ed è soggetta all’ottenimento delle approvazioni di natura regolamentare e degli azionisti di Everi e di IGT, nonché all’avveramento delle condizioni sospensive standard per operazioni simili, ed è previsto che si perfezioni entro la fine del 2024 o inizio 2025. De Agostini S.p.A., che detiene circa il 60% dei diritti di voto IGT, ha sottoscritto un accordo denominato “Voting and Support Agreement” relativo all’operazione.

Lo scorporo del Global Gaming e del PlayDigital di IGT si prevede che sia soggetto a tassazione per gli azionisti di IGT ai fini fiscali statunitensi.

A seguito del closing, l’attuale CEO di IGT PLC, Vince Sadusky, guiderà la nuova società, che avrà sede a Las Vegas e sarà gestita da un management di alto profilo proveniente da IGT e da Everi. Fabio Celadon, EVP Strategy and Corporate Development di IGT, ricoprirà il ruolo di CFO della nuova società. Randy Taylor, CEO di Everi, ricoprirà invece il ruolo di consigliere di amministrazione della nuova società, mentre Mark Labay, attuale CFO di Everi, assumerà il ruolo di Chief Integration Officer.

Michael Rumbolz, presidente esecutivo di Everi, sarà presidente del consiglio di amministrazione della nuova società, composto da undici membri, di cui sei indipendenti come richiesto dalle disposizioni del New York Stock Exchange. Secondo quanto previsto dagli accordi, sei degli undici membri saranno inizialmente nominati da IGT, inclusi il CEO Vince Sadusky e tre membri nominati da De Agostini S.p.A. I restanti amministratori saranno nominati da Everi, tra cui Randy Taylor, President e CEO di Everi.

PressGiochi