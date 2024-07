IGT lancia il suo portafoglio di poker al Casinò di Barcellona

International Game Technology PLC annuncia il lancio del pacchetto di giochi Super Star Poker™ II sul cabinet PeakBarTop™ Buddy Bar™ al Casinò di Barcellona in Spagna.

Il pacchetto di gioco debutterà nella nuova “IGT Video Poker Area”, uno spazio designato progettato per offrire i leggendari contenuti di video poker della Società. Un’evoluzione dell’iconico marchio Super Star Poker™ di IGT, Super Star Poker II offre un’avvincente libreria di temi preferiti dai giocatori, inclusi giochi di poker a mano singola e multimano, oltre a Keno, roulette e i popolari temi di slot della società come Temple of Fire™ e le video slot Scarab™.

“Casino Barcelona è entusiasta di offrire ai nostri ospiti le innovazioni di poker di livello mondiale di IGT in uno spazio di video poker appositamente designato, ha affermato Erwin Alonso Buchhas, Casino Barcelona, ​​Slot Manager. La nostra collaborazione con IGT offre ai giocatori un nuovo livello di intrattenimento di gioco e completerà la nostra solida collezione di popolari giochi di slot IGT nel nostro casinò.”

“IGT è entusiasta di collaborare con Casino Barcelona per portare ai giocatori di Barcellona il nostro pacchetto di giochi SuperStar Poker II dalle prestazioni comprovate sull’hardware PeakBarTop Buddy Bar”, ha affermato Nick Khin, Direttore operativo di IGT, Gaming. L’area dedicata ai video poker IGT del Casinò Barcelona è un ottimo ambiente in cui i giocatori possono divertirsi con i celebri temi del poker IGT amati dai giocatori di tutto il mondo.”

Evoluzione del pluripremiato cabinet PeakBarTop™ di IGT, il PeakBarTop™ Buddy Bar™ è progettato per fornire un’esperienza di gioco elevata che combina un tocco classico con un design ergonomico contemporaneo. Il cabinet è dotato di uno schermo LCD curvo ad alta definizione da 23 pollici di alta qualità per produrre una qualità dell’immagine eccezionale.

PressGiochi