IGT Global Solutions Corporation prolunga di due anni il contratto con Tennessee Education Lottery

International Game Technology PLC (NYSE: IGT) ha annunciato oggi che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation (di seguito “IGT”), ha firmato una proroga di due anni del contratto con la Tennessee Education Lottery Corporation, estendendo il suo attuale contratto a giugno 2027. Come parte dell’accordo, il team PlayDigital di IGT sostituirà l’intera soluzione di fidelizzazione di un altro fornitore e fornirà aggiornamenti completi al sito di fidelizzazione della lotteria e all’app mobile, fornendo una gamma completa di nuove funzionalità per i giocatori. La lotteria riceverà anche la sua scelta di distributori automatici self-service GameTouch ™ 20 o GameTouch 28. “IGT è stato un partner fidato e affidabile della lotteria del Tennessee Education, aiutandoci a far crescere in modo significativo la nostra attività e ad avere un impatto su ogni fase sin dalla nostra fondazione nel 2004”, ha affermato Rebecca Hargrove, Presidente e CEO della Tennessee Education Lottery Corporation. “IGT offre un’esperienza di lotteria senza precedenti e siamo entusiasti di sfruttare la sua conoscenza della lotteria digitale nella revisione del nostro sito Web e dell’app mobile, rendendoli entrambi più convenienti e accattivanti per i giocatori.Come fornitore di lotterie digitali in oltre 30 lotterie in tutto il mondo e primo fornitore a lanciare un’app di lotteria mobile negli Stati Uniti, IGT ha una profonda conoscenza di come il coinvolgimento dei giocatori multicanale e un sofisticato programma di fidelizzazione possono aiutare le lotterie a raggiungere i loro obiettivi e differenziare le loro offerte” – ha dichiarato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT Lottery, che aggiunge – “IGT è lieta di continuare ad applicare la nostra esperienza nei contenuti della lotteria e nella tecnologia della piattaforma per offrire esperienze eccezionali ai giocatori della Tennessee Education Lottery”. Secondo i termini dell’estensione, IGT aggiornerà il sito Web della lotteria della lotteria in cui i giocatori possono registrarsi per il programma VIP Rewards. Il sito Web includerà diverse funzionalità di fidelizzazione di PlayTottery di IGT come la registrazione dell’account, l’idoneità alla seconda possibilità e le ricompense. Gli aggiornamenti all’app mobile della lotteria includeranno le stesse offerte del sito Web e una gamma completa di funzioni per la comodità dei giocatori che consentono agli utenti di scansionare istantaneamente e disegnare biglietti per vedere se sono vincitori, controllare gli importi del jackpot, imparare a giocare ai giochi della lotteria, trovare il rivenditore più vicino e visualizza tutti i disegni di Keno-To-Go e i giochi con biglietti istantanei.

