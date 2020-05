IGT firma un nuovo contratto con SAZKA, in Repubblica Ceca

IGT ha firmato un nuovo contratto con SAZKA, l’operatore leader di mercato di lotterie e scommesse in Repubblica Ceca, per fornire prodotti e servizi tecnologici attraverso il sistema centrale di lotterie, terminali di lotteria di prossima generazione e una nuova piattaforma di lotteria digitale.

Robert Chvátal, CEO del gruppo SAZKA, ha dichiarato: “SAZKA ha lavorato con IGT in Repubblica Ceca negli ultimi 27 anni e questa relazione si riflette in modo positivo in più mercati europei. Non vediamo l’ora di sfruttare queste nuove soluzioni per una crescita rafforzata, assicurandoci di continuare a generare fondi per lo sport giovanile in Repubblica ceca”.

Declan Harkin, Vicepresidente senior IGT e COO, International ha spiegato: “Siamo entusiasti di iniziare questa nuova proficua relazione con SAZKA. Le eccezionali prestazioni della nostra piattaforma Aurora ™ garantiranno innovazione e crescita a lungo termine per la lotteria e stimoleranno il coinvolgimento dei giocatori”.

Come parte del contratto, IGT convertirà l’attuale sistema centrale della lotteria con una nuova soluzione. Aurora ha alte prestazioni, alta affidabilità ed è progettata per soddisfare tutte le esigenze della lotteria, consentendo di rispondere rapidamente a condizioni di mercato in continua evoluzione.

L’aggiornamento include BizApps, che offre strumenti avanzati di business intelligence e di analisi volti a massimizzare la crescita delle vendite e Order Wizard, uno strumento di ordinamento proattivo e predittivo che garantisce che i gratta e vinci più venduti siano sufficientemente stoccati presso il rivenditore, aumentando le vendite. IGT sostituirà anche gli 8.000 terminali della lotteria di SAZKA con i suoi nuovi terminali, incluso il terminale della lotteria leader del settore, più distribuito e facile da usare, il Retailer Pro.

Il contratto include l’opportunità di sfruttare la piattaforma IGT PlayDigital ™ PlayCommand, una soluzione che consente alla Lotteria di supervisionare tutte le aree di coinvolgimento dei giocatori, anticipare i nuovi clienti e le tendenze tecnologiche. Inoltre, IGT fornirà una gamma di servizi tecnici tra cui il funzionamento del sistema di lotteria, il servizio di deposito e i servizi di manutenzione di software e telecomunicazioni, nonché i contenuti di gioco e una suite di servizi di consulenza di progettazione e marketing del gioco.

SAZKA è un cliente IGT dal 1993. Oltre al sistema centrale, ai terminali, ai servizi tecnici e alla tecnologia della lotteria digitale, IGT fornisce il suo sistema di gestione e convalida dei biglietti istantanei e servizi di stampa. La quota dei proventi della lotteria è destinata a buone cause, tra cui lo sport giovanile nella Repubblica ceca e il comitato olimpico del paese.

PressGiochi