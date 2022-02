IGT firma un contratto di tre anni con la Missouri Lottery

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato un’estensione del contratto di tre anni con un partner di lunga data , la Missouri Lottery, che estende l’accordo in essere fino al 30 giugno 2025.

Come parte di questo accordo, IGT distribuirà 175 nuovi distributori automatici cashless GameTouch™ 28 self-service, espandendo la base di rivenditori della lotteria e consentendo un’esperienza utente più dinamica tra i giocatori. IGT sosterrà anche il lancio da parte della lotteria del gioco di estrazione Cash Pop™ proprietario di grande successo di IGT che offre flessibilità per operatori e giocatori con la sua meccanica facile da giocare.

“La Missouri Lottery si affida a IGT e alle sue innovazioni leader del settore per aiutare a far crescere responsabilmente le nostre vendite e finanziare l’istruzione pubblica nello stato da oltre 30 anni”, ha affermato May Scheve Reardon, Missouri Lottery Executive Director. “Includere Cash Pop nel nostro gioco portfolio è l’ultimo esempio di come IGT ci abbia guidato continuamente attraverso l’evoluzione del settore delle lotterie.Questo nuovo entusiasmante gioco consentirà ai nostri giocatori di personalizzare il loro gioco per esperienze personalizzate come nessun altro sul mercato.Inoltre, ampliando la nostra base di rivenditori con GameTouch di IGT 28 distributori automatici forniranno più comodità ai nostri giocatori”.

“IGT elogia la Missouri Lottery per il suo continuo approccio lungimirante al fine di garantire ai suoi giocatori l’accesso ai prodotti e ai giochi della lotteria più divertenti”, ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Global Lottery. “I distributori automatici GameTouch senza contanti di IGT e i contanti brevettati I giochi pop sono soluzioni best-in-class che attingono ai nostri decenni di leadership nel settore e sono progettate per la prossima generazione di giocatori. Non vediamo l’ora di aiutare la lotteria a continuare a massimizzare i suoi fondi per l’istruzione pubblica nei prossimi anni”.

IGT è il principale fornitore di tecnologia della lotteria per la lotteria del Missouri dal 1991. Oltre ai distributori automatici di lotterie self-service e Cash Pop, IGT fornisce alla lotteria il suo sistema centrale, terminali e attrezzature per la vendita al dettaglio, biglietti istantanei e servizi sul campo.

