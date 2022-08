IGT firma l’estensione del contratto di quattro anni con la New York Lottery

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato un’estensione del contratto di quattro anni con la New York Lottery, una delle lotterie di maggior successo negli Stati Uniti. Questo accordo estende l’attuale contratto fino ad agosto 2026.

Nell’ambito dell’estensione, IGT lancerà un nuovo sistema di reclami e pagamenti. IGT continuerà inoltre a fornire alla Lotteria di New York il suo sistema centrale della lotteria e la relativa tecnologia, la formazione dei rivenditori, i servizi sul campo, il supporto del call center, l’immagazzinamento e la distribuzione dei biglietti istantanei e gli aggiornamenti dell’infrastruttura.

“IGT ha costruito una partnership di fiducia con la New York Lottery dal 1986”, ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Global Lottery. “Per più di 35 anni, abbiamo lavorato in collaborazione con la Lotteria per fornire soluzioni innovative di livello mondiale sia per i rivenditori che per i giocatori”.

