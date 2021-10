IGT espande PlayCasino nei Paesi Bassi

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver ampliato la propria presenza di PlayCasino nei Paesi Bassi tramite un accordo pluriennale sui contenuti con Holland Casino, il principale operatore di gioco del paese.

I giochi IGT PlayCasino come Icy Wilds™, Scarab® e Fortune Coin!™ sono stati recentemente messi a disposizione dei giocatori di tutti i Paesi Bassi su HollandCasino.nl.

“IGT è da molti anni un fornitore affidabile, apprezzato e responsabile di Holland Casino”, ha affermato Jeroen Verkroost, Direttore della trasformazione digitale di Holland Casino.” Durante la creazione della nostra strategia di contenuti per il mercato appena regolamentato, Holland Casino sapeva che offrire ai nostri giocatori giochi IGT PlayCasino come Cleopatra®, Wolf Run® e Cash Eruption® era imperativo.”

“Inserendo i giochi PlayCasino di IGT nel suo portafoglio iGaming, Holland Casino può beneficiare rapidamente di molti dei titoli di gioco più famosi e performanti del settore dei giochi”, ha affermato Enrico Drago, CEO di IGT Digital & Betting. “Negli ultimi due anni il la domanda di esperienze di gioco digitali è aumentata a un ritmo notevole e la portata, l’esperienza e la libreria di contenuti leader di IGT ci posizionano in modo unico per aiutare i clienti come Holland Casino a massimizzare questa importante opportunità di crescita”.

PressGiochi