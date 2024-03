IGT: Enrico Drago nominato nel CdA, Gil Rotem nominato Presidente di IGT PlayDigital, Marco Drago lascia il Consiglio

International Game Technology ha annunciato che il 21 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha apportato delle modifiche alla composizione del Consiglio e alla leadership.

Marco Drago ha annunciato oggi che lascerà la carica di Amministratore non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di IGT. Concluderà il suo mandato e lascerà il Consiglio il 14 maggio 2024 al termine dell’Assemblea degli Azionisti della Società.

Enrico Drago è stato nominato Amministratore non esecutivo dal Consiglio di Amministrazione di IGT e lascerà il suo attuale ruolo quale CEO IGT PlayDigital. Gil Rotem, attualmente Presidente per il settore iGaming, amplierà il suo ruolo assumendo la carica di Presidente di IGT PlayDigital, rispondendo direttamente a Vince Sadusky, CEO di IGT. Tali modifiche saranno effettive a partire dal 1° aprile 2024. Enrico Drago continuerà a ricoprire il ruolo di vice presidente di De Agostini S.p.A.

“Prima che Marco Drago lasci la carica ricoperta nel Consiglio di Amministrazione di IGT, vorrei ringraziarlo per i suoi numerosi anni di servizio e per il suo costante impegno nel raggiungimento dei risultati e nella creazione di valore per tutti gli stakeholder di IGT”, ha dichiarato Marco Sala, Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione di IGT. “La nomina di Enrico Drago nel Consiglio di Amministrazione di IGT rappresenta una naturale evoluzione a supporto della visione della Società circa la sua futura crescita e trasformazione. L’attitudine di Enrico alla creazione di valore e la sua profonda comprensione delle opportunità di crescita globale rafforzeranno il Consiglio in linea con le priorità strategiche di IGT”.

“Osservare e guidare IGT nella sua evoluzione, iniziata con Lottomatica e GTECH, sino a divenire un’azienda leader globale del gioco è stato molto gratificante. Abbiamo avuto la fortuna di avere un Consiglio di Amministrazione composto da ottimi membri che insieme ai leader delle business units hanno contribuito a guidare la crescita di IGT durante questo periodo. Li ringrazio per il loro contributo e sono certo che IGT sia posizionata per continuare la sua crescita mentre perseguiamo le coraggiose iniziative che abbiamo intrapreso”, ha dichiarato Marco Drago, Amministratore non esecutivo di IGT.

“Negli oltre cinque anni trascorsi, IGT PlayDigital ha raggiunto posizioni di leadership nei settori dell’iGaming a livello globale e delle scommesse sportive in Nord America che costituiranno le fondamenta per i futuri successi della Società. Ringrazio l’intero team di PlayDigital per tutto ciò che abbiamo realizzato in questo periodo, e sono entusiasta di sostenere IGT in un nuovo ruolo e di aiutare ulteriormente la Società a definire la sua visione e strategia”, ha dichiarato Enrico Drago, CEO IGT PlayDigital.

Marco Drago: Marco Drago è stato Amministratore non esecutivo del Consiglio di IGT sin dalla costituzione della Società nell’aprile 2015. È Presidente del Consiglio di Amministrazione di B&D Holding S.p.A., carica che ricopre dal 2018. Dopo aver ricoperto la carica di Presidente dal 1997 al 2022, Marco Drago è diventato Presidente Emerito di De Agostini S.p.A., la holding del Gruppo De Agostini. È anche Vice Presidente di Grupo Planeta-De Agostini SL, carica che ricopre dal 2003, ed è Presidente ad honorem di De Agostini Editore S.p.A., carica assunta dopo essere stato membro del Consiglio di Amministrazione dal 1999 al 2020. Inoltre, ricopre il ruolo di: (i) membro del Consiglio di amministrazione di Atresmedia SA. (dal 2003); (ii) amministratore unico di Blu Acquario Prima S.p.A. e Investendo Tre S.r.l., (rispettivamente dal 2012 e dal 2022). In precedenza ha ricoperto il ruolo di: (i) amministratore e membro del Consiglio di sorveglianza di San Faustin SA dal 1996 al 2023; e (ii) amministratore di Crescita Holding Srl dal 2016 al 2021. Marco Drago vanta oltre 55 anni di esperienza professionale e si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano. Marco Drago è il padre di Enrico Drago, CEO di IGT PlayDigital.

Enrico Drago: Enrico Drago è CEO PlayDigital di IGT, carica che ricopre dal settembre 2021. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President di PlayDigital dal 2018 fino all’assunzione del suo ruolo attuale. Dal giugno 2021, ricopre il ruolo di Vice Presidente di De Agostini S.p.A. Enrico Drago vanta 25 anni complessivi di esperienza professionale. Si è laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano ed ha conseguito un Master in Business Administration presso la IESE Business School, Università di Navarra, Barcellona, Spagna.

Gil Rotem: Gil Rotem è entrato a far parte di IGT nel 2021 come Presidente di iGaming per IGT PlayDigital. Dal suo ingresso in Società, ha supportato PlayDigital a raggiungere una posizione di leadership nel mercato globale dell’iGaming, a completare l’acquisizione di iSoftBet e a far crescere il portafoglio di giochi. Gil Rotem vanta oltre due decenni di esperienza nel settore dell’iGaming. Prima di entrare in IGT, Gil Rotem ha trascorso quasi 15 anni presso bet365, una società di gioco con sede nel Regno Unito, di cui è stato Direttore del Gruppo per la Strategia di Gioco, servendo inoltre nel Consiglio di Amministrazione della società ed è stato responsabile della pianificazione strategica e delle operazioni.

PressGiochi