IGT completa l’installazione del First Floor Manager a Panama

L’azienda introduce soluzioni di gioco in sintonia con la regione per migliorare l’esperienza al Sortis Hotel, Spa & Casino di Panama City.

International Game Technology PLC ha annunciato che continua la sua espansione in America Centrale con l’introduzione del suo portafoglio diversificato di soluzioni di gioco di prim’ordine presso Sortis Hotel, Spa & Casino a Panama City, Panama. Per modernizzare il piano di gioco presso la struttura, la Società ha completato l’installazione di oltre 80 armadi IGT di alta qualità con una variegata libreria multi-gioco USwitch™ alimentata dalla premiata tecnologia Floor Manager della Società.

“Sortis Hotel, Spa & Casino è entusiasta di essere il primo operatore a Panama a sfruttare il portafoglio recentemente ampliato di IGT di giochi, cabinet e soluzioni Floor Manager in sintonia con il mercato”, ha dichiarato Juan Pablo Solis, General Manager di Sortis Hotel, Spa & Casino. “Con una delle soluzioni di consegna dei giochi più avanzate sul mercato, siamo fiduciosi che il Floor Manager di IGT ci aiuterà a offrire un nuovo livello di intrattenimento nel nostro casinò, a soddisfare le esigenze dei nostri giocatori di slot e, in ultima analisi, a sostenere la nostra crescita”.

“L’implementazione di Floor Manager insieme alla libreria multi-gioco USwitch ad alte prestazioni di IGT a Panama darà a Sortis Hotel, Spa & Casino un vantaggio competitivo con un interessante portafoglio di giochi con strumenti di analisi aziendale completi”, ha affermato David Flinn, IGT SVP Canada , Sud e Centro America, Gioco. “Non vediamo l’ora di continuare ad espandere la nostra presenza in tutta la regione implementando le soluzioni trasformative di IGT che ottimizzeranno il piano di gioco e genereranno ottimi risultati per gli operatori”.

La soluzione Floor Manager darà a Sortis Hotel, Spa & Casino un accesso quasi immediato a dozzine di giochi di slot IGT scaricabili dai suoi pacchetti multi-gioco USwitch. I punti salienti includono titoli accattivanti come Lunar Disc™, Shamrock Stars™ e Power Coins™ Leprechaun. Floor Manager fornirà inoltre a Sortis Hotel, Spa & Casino gli strumenti necessari per ottimizzare la sala da gioco e include analisi delle prestazioni di gioco in tempo reale e accesso istantaneo agli aggiornamenti del gioco per massimizzare le opportunità di crescita.

