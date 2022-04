IGT annuncia l’accordo per l’acquisizione di iSoftBet

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di iSoftBet, fornitore leader di contenuti di igaming e aggregatore di giochi di terze parti, per circa 160 milioni di euro in contanti.

L’acquisizione raddoppierà la libreria di contenuti IGT PlayDigital a circa 225 giochi proprietari, oltre a fornire una piattaforma di aggregazione di giochi di livello mondiale per distribuire giochi di terze parti e strumenti promozionali e di coinvolgimento degli utenti basati sui dati.

“L’acquisizione di iSoftBet fornirà contenuti digitali proprietari testati sul mercato, capacità avanzate di aggregazione dei giochi, strumenti promozionali scalabili, analisi e un forte talento creativo alle operazioni di PlayDigital di IGT”, ha affermato Vince Sadusky, CEO di IGT. “Ciò migliorerà le capacità competitive di PlayDigital con un portafoglio di contenuti complementari e collaudati in Europa e Nord America, poiché forniamo giochi e tecnologie all’avanguardia ai nostri clienti igaming in rapida crescita”.

L’acquisizione dovrebbe essere completata nel secondo trimestre del 2022, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.

PressGiochi