IGT annuncia la modifica del contratto di credito revolving

International Game Technology PLC ha annunciato la chiusura di una modifica e l’estensione del suo contratto di credito revolving (“RCF”) e un emendamento del suo contratto di prestito a termine (“TLF”).

“Queste operazioni rappresentano una continuazione delle numerose iniziative di struttura del capitale messe in atto negli ultimi anni per rafforzare il nostro profilo di credito”, ha affermato Max Chiara, CFO di IGT. “L’emendamento RCF estende di tre anni la data di scadenza finale delle linee di credito revolving a 2027, riduce i margini dei tassi di interesse e offre una maggiore flessibilità nell’ambito di alcuni covenant non finanziari”.

Tra le altre modifiche, l’emendamento RCF aumenta gli impegni aggregati dei prestatori da circa 1,68 miliardi di dollari USA equivalenti (1,05 miliardi di dollari USA e 625 milioni di euro) a circa 1,83 miliardi di dollari USA equivalenti (820 milioni di dollari USA e 1,00 miliardi di euro), estende la data di scadenza finale al 31 luglio 2027, riduce i margini delle strutture di almeno lo 0,25% (0,40% agli attuali rating del debito) e prevede un aumento o una diminuzione massima dello 0,075% di tali margini in base al rating ESG del gruppo (che è simile al margine ESG provvedimento di adeguamento del TLF). Gli emendamenti RCF e TLF, tra le altre modifiche, (i) aumentano il limite di acquisizione consentito annuo dal 10% al 15% del patrimonio totale consolidato e il limite di acquisizione consentito a vita da 2,25 miliardi di dollari USA a 2,5 miliardi di dollari USA e (ii) aumentano il limite annuale di acquisizione limite di dividendi e riacquisti di azioni da 300 milioni di dollari a 400 milioni di dollari in base agli attuali rating del debito pubblico del gruppo e a 550 milioni di dollari se due rating del debito pubblico sono uguali a BB+/Ba1 ed elimina tale limite se due rating del debito pubblico sono superiore a BB+/Ba1. La precedente descrizione delle modifiche è qualificata nella sua interezza con riferimento al testo integrale del Senior Facilities Agreement modificato e riformulato per la RCF e al Senior Facilities Agreement conformato per il TLF, ciascuno dei quali è depositato come allegato al Report di IGT sul Modulo 6 -K del 27 luglio 2022.

Bank of America, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit hanno agito in qualità di Global Coordinator rispetto alle modifiche.

PressGiochi