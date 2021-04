IGT: accordo a lungo termine con la Maryland Lottery

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, si è aggiudicata un contratto a lungo termine dal Maryland Lottery and Gaming Commission per aggiornare il sistema centrale della video lotteria che collega più di 11.500 terminali per videolotterie (VLT) e giochi da tavolo elettronici (ETG) nei sei casinò dello Stato. Il contratto è valido fino a settembre 2028 e include l’opzione di proroga fino a quattro anni aggiuntivi. IGT installerà il suo software di sistema centrale per lotterie video INTELLIGEN ™ migliorato che supporta il volume, la complessità e la sicurezza del monitoraggio e del controllo di ogni VLT ed ETG nel Maryland.

“Il sistema INTELLIGEN di IGT consente alla Commissione per la lotteria e il gioco del Maryland di utilizzare strumenti avanzati e tecnologia leader del settore che è parte integrante del successo in corso del programma VLT”, ha affermato Nick Khin, Chief Operating Officer di IGT, Gaming. “IGT è stato il partner di fiducia della Maryland Lottery and Gaming Commission e l’unico fornitore dei suoi sistemi VLT sin dall’apertura del primo casinò statale nel 2010. Il programma VLT del Maryland è solido e non vediamo l’ora di contribuire al suo continuo successo nel prossimo decennio”.

In qualità di leader nel settore regolamentato delle lotterie video, IGT distribuisce i suoi sistemi INTELLIGEN in tutto il mondo, collegando un’ampia gamma di VLT in una varietà di ambienti di gioco. Il software si basa sugli oltre 25 anni di esperienza nei sistemi centrali di IGT e offre funzionalità di comando e controllo stabili e sicure.

