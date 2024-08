iGB L!VE registra una partecipazione del +35% rispetto all’anno scorso

iGB L!VE ha confermato il suo status di esposizione aziendale in più rapida crescita e più preziosa dell’iGaming, con l’ultima edizione ad Amsterdam prima del trasferimento a Londra nel 2025 che ha attirato un numero record di 9.788 visitatori provenienti da 131 nazioni.

La partecipazione unica, che ha generato oltre 20.400 visite sul piano espositivo durante i due giorni della fiera, ha rappresentato un aumento del 35% rispetto all’anno precedente ed è stata quasi il doppio delle 5.022 presenze registrate a iGB L!VE 2022.

Riflettendo su questo evento storico, Naomi Barton, Direttore del Portfolio iGB, ha dichiarato: “Questo è stato il modo migliore per ringraziare enormemente il team del RAI Amsterdam per tutto il loro fantastico supporto e per i loro contributi nel garantire lo status di iGB L!VE come la vetrina più popolare e preziosa per l’industria internazionale dell’iGaming. Sono lieta che i professionisti del settore si siano presentati in numero record per partecipare a quella che è stata l’edizione più grande di sempre di iGB L!VE, con oltre 300 espositori e sponsor.

La linea di espositori di livello mondiale è stata completata da caratteristiche di alto profilo, tra cui il primo iGB L!VE LaunchPad vinto da Match Hype con il suo prodotto focalizzato sulla creazione di video guidati dall’AI per le partite sportive e iGB ASCEND, l’iniziativa di mentoring e leadership di iGB L!VE volta a supportare le donne all’inizio delle loro carriere nel settore del gaming. La prima Sustainable Gambling Zone ha presentato le ultime idee sul gioco sicuro e il programma di conferenze di 21 sessioni ha visto la partecipazione di oltre 50 leader di pensiero e innovatori del settore.

I momenti salienti del programma di conferenze hanno incluso un discorso di apertura di Michel Groothuizen, il presidente recentemente nominato del regolatore olandese Kansspelautoriteit, un intervento chiave dell’operatore da parte di Sam Sadi, CEO di LiveScore Group e una presentazione di Travis Geiger, CXO e Co-Fondatore del mercato delle scommesse sportive e affiliato di Los Angeles, WagerWire.”

Guardando avanti al trasferimento di iGB L!VE a Londra, Naomi Barton ha aggiunto: “Non c’è dubbio che ci stiamo trasferendo a ExCeL London nelle migliori condizioni possibili, avendo stabilito nuovi record in tutti i settori. La nostra visione è portare la fiera a un livello completamente nuovo mentre il settore continua a crescere. Entro il 2028 puntiamo a far crescere iGB L!VE fino a 30.000 visitatori e oltre 550 espositori e sponsor. Stiamo lavorando in collaborazione con un Consiglio Consultivo del settore, composto dai più influenti e pionieristici stakeholder, per realizzare la visione della fiera.

La nuova sede presso ExCeL London ha stabilito una fantastica reputazione nell’aiutare gli eventi a realizzare il loro potenziale e tutti i presupposti sono in atto affinché iGB L!VE possa raggiungere gli obiettivi di crescita che i nostri stakeholder desiderano, oltre a fornire il valore aziendale di cui hanno bisogno.”

PressGiochi