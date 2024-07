iGB L!VE: si apre ad Amsterdam l’ultima edizione; la prossima si terrà a Londra

Amsterdam – Oggi prende il via l’ultima edizione di iGB L!VE ad Amsterdam, presso il RAI Amsterdam, prima del trasferimento a Londra nel 2025. Circa 10.000 persone si riuniranno per

Amsterdam – Oggi prende il via l’ultima edizione di iGB L!VE ad Amsterdam, presso il RAI Amsterdam, prima del trasferimento a Londra nel 2025. Circa 10.000 persone si riuniranno per questo evento che si terrà fino al 19 luglio, celebrando e connettendo l’intera comunità del gaming. Rappresentati del mondo del gaming arriveranno da 121 paesi diversi con un’aspettativa di partecipazione che supera del 53% le visite dell’anno scorso. Oltre 300 espositori e sponsor occupano oggi più di 21.000 metri quadrati di spazio lordo, una cifra che è del 35% superiore rispetto al 2023.

Ma le attività ufficiali iniziano domani alle 10:00 con il discorso inaugurale di Michael Caselli, presidente non esecutivo di Clarion Gaming. Seguirà la prima conferenza intitolata “From Ad Bans to Slot Bans: Is the Netherlands Still Competitive?” tenuta da Michel Groothuizen, presidente della Kansspelautoriteit, al suo debutto internazionale.

La giornata proseguirà con una presentazione su BetConstruct da parte di Gor Mnatsakanyan, direttore regionale di BetConstruct, e un dibattito intitolato “Innovate or Game Over? Designing the Next Generation of Casino Games”, moderato da Nikita Keino di SOFTSWISS Game Aggregator.

Il secondo giorno vedrà interventi sui cambiamenti di Google e il loro impatto sull’industria del gaming, il futuro della SEO e una conferenza di Travis Geiger di WagerWire su come trasformare le scommesse sportive nell’era dei nuovi media.

Si discuterà anche dei giocatori, profilo ed aspettative dei giocatori della Gen Z e delle differenze tra i mercati latinoamericani e spagnoli.

Sono presenti le principali aziende del settore igaming, tra cui Fazi, Atlaslive, CreedRoomz, DATA.BET, EGT Digital, EvenBet Gaming, FinteqHub, PIN-UP, SOFTSWISS e molte altre.

Una delle novità principali di questa edizione è l’iGB L!VE LaunchPad, che si terrà il 18 luglio. Cinque start-up presenteranno le loro innovazioni a una giuria di esperti, con premi in denaro per i migliori progetti. Naomi Barton, portfolio director, ha sottolineato l’importanza di rimanere all’avanguardia e di offrire una piattaforma per le nuove imprese talentuose.

PressGiochi è media partner di iGB L!VE.