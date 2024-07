iGB L!VE: per gli organizzatori è la più grande edizione di sempre

La edizione 2024 di iGB L!VE, l’ultima prima del trasferimento a Londra nel 2025, ha aperto ufficialmente oggi 17 luglio con la partecipazione degli espositori più numerosi mai registrati.

Un costante interesse internazionale ha visto un aumento del 40% nelle registrazioni di iGB L!VE rispetto all’anno precedente, con professionisti del settore provenienti da 121 nazioni che si sono diretti ad Amsterdam.

I delegati avranno accesso a oltre 300 espositori e sponsor che occupano più di 21.000 metri quadrati di spazio lordo, un aumento del 35% rispetto al 2023.

Il programma della conferenza iGB L!VE include più di 50 relatori distribuiti in 21 sessioni, incentrate su quattro temi principali: Mercati e Convergenza, Coinvolgimento dei Giocatori, Costruire per il Futuro e Proteggere il Tuo Business. Le sessioni principali includono un masterclass dal vivo su come coinvolgere i giocatori nei mercati dei casinò online più caldi del mondo, innovazioni nel design dei giochi di slot, la navigazione delle minacce informatiche dopo un attacco, il ruolo dell’ESG nell’aumentare le valutazioni delle fusioni e acquisizioni, SEO parassita, sopravvivere alla stretta della barra di ricerca, localizzazione dei link in Spagna e America Latina, e come gli affiliati dovrebbero rispondere sulla protezione dei giocatori.

iGB L!VE è partito con grande dinamismo con Michel Groothuizen, presidente dell’autorità olandese Kansspelautoriteit (KSA), che ha tenuto il discorso inaugurale. È stata la prima apparizione di Michel Groothuizen davanti a un pubblico internazionale di igaming dopo la sua nomina a presidente del KSA, effettiva dal 1 luglio.

È seguito il keynote di Sam Sadi, CEO di LiveScore Group, che ha lavorato nel settore dei media sportivi e delle scommesse per più di 25 anni, presentando come stimolare la crescita attraverso partnership mediatiche e convergenza.

Tra le novità di quest’anno, iGB L!VE ospita l’ASCEND Women & Allyship Meet-Up, un nuovo programma di mentoring e leadership tutto l’anno volto a sostenere le donne all’inizio della loro carriera nel settore del gioco. La fiera vedrà anche il lancio di iGB LaunchPad, che offre una piattaforma per cinque innovative startup, e la prima Sustainable Gambling Zone, che presenta le ultime idee e approcci del settore verso un gioco più sicuro.

