iGaming Germany, la 2a edizione dal 24 al 25 maggio 2022

Eventus International ospiterà la 2a edizione dell’iGaming Germany (iGG) Summit 2022 dal 24 al 25 maggio 2022 a Berlino, in Germania, presso il Crowne Plaza – Potsdamer Palace.

Questo prestigioso evento arricchirà il pubblico con discussioni sull’ultima legislazione sull’iGaming in Germania e oltre, inclusi temi caldi, come la canalizzazione, le innovazioni nelle tendenze di sicurezza, le strategie pronte per il mercato per migliorare i contenuti di gioco e molti altri. La prima edizione di iGG nel 2021 ha prodotto un enorme successo, poiché i leader del settore, inclusi operatori, autorità di regolamentazione, investitori e altri professionisti di livello C, si sono riuniti per prendere parte alla maestria dietro i trionfi di iGaming in Germania e in tutto il mondo. La 2a edizione non solo seguirà queste orme, ma sarà anche sempre più grande, discutendo delle domande più richieste nei circoli del gioco online.

PressGiochi