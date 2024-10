ICE World Gaming Forum: confermata la presenza dell’ex Presidente del Messico Vicente Fox come keynote speaker

L’ICE World Gaming Forum, noto come il “Davos del Gaming”, ha annunciato con entusiasmo la partecipazione di Vicente Fox, il 62° Presidente del Messico, come uno dei principali relatori della

L’ICE World Gaming Forum, noto come il “Davos del Gaming”, ha annunciato con entusiasmo la partecipazione di Vicente Fox, il 62° Presidente del Messico, come uno dei principali relatori della conferenza. Fox aprirà il World Regulatory Briefing lunedì 20 gennaio 2025, affrontando il tema “Regolamentazione e Rivitalizzazione”, con un focus sugli equilibri tra crescita economica e protezione delle comunità.

Vicente Fox, critico dei movimenti populisti che stanno ridefinendo l’America Latina, illustrerà la sua visione orientata allo sviluppo economico del Messico e alle opportunità per gli operatori di settore nella regione. In qualità di ex presidente responsabile della razionalizzazione del complesso quadro normativo sul gioco d’azzardo messicano negli anni 2000, ha contribuito in modo determinante alla concessione della maggior parte delle attuali 763 licenze di gioco presenti nel paese.

Nadine Dereza, Chair dell’ICE World Gaming Forum 2025, ha sottolineato: “Il Presidente Fox ha aperto la strada alla legalizzazione del gioco in Messico, considerando i casinò come risorsa fiscale per ridurre la dipendenza del paese dal petrolio e promuovere il turismo, mantenendo sempre un forte controllo normativo.”

Damien Ashton-Wellman, Senior Conference Producer di Clarion Gaming, ha aggiunto: “Con un mercato di scommesse online che quest’anno si stima valga 1,24 miliardi di dollari e una crescita annua prevista dell’8,45% fino al 2029, il Messico rappresenta uno dei mercati più interessanti dell’America Latina dopo il Brasile. La recente decisione della Corte Suprema messicana, che ha dichiarato incostituzionale il divieto delle slot machine voluto dall’ex Presidente López Obrador, crea un’opportunità unica per espandere l’offerta nei casinò messicani, includendo nuovi giochi come la roulette e i dadi.”

La partecipazione di Fox al forum, oltre a ribadire l’importanza strategica dell’evento per l’industria del gaming, prevede anche un’esclusiva tavola rotonda riservata ai membri dell’iGB Executive, il nuovo network di C-level di Clarion Gaming.

Oltre a essere un riformatore carismatico e un economista di rilievo, Fox ha guidato la democratizzazione e il rafforzamento economico del Messico. Dopo il suo mandato presidenziale, ha fondato il Centro Fox, un’organizzazione non-profit dedicata alla formazione della leadership nei Paesi del Sud Globale, che oggi ha sede presso il Vicente Fox Centre of Studies, Library and Museum a San Cristóbal.

L’ICE World Gaming Forum 2025 si prospetta un evento di riferimento per il settore, in grado di stimolare il dialogo tra leader globali e di promuovere nuove opportunità di mercato in America Latina e oltre.

