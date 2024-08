ICE sponsorizza il Digital Entertainment Summit con i principali marchi tecnologici

Come parte dei preparativi per il trasferimento a Barcellona nel gennaio 2025, ICE si è unita ai principali marchi…

Come parte dei preparativi per il trasferimento a Barcellona nel gennaio 2025, ICE si è unita ai principali marchi attivi all’intersezione tra tecnologia e gaming come sponsor principale del Digital Entertainment Summit (DES) 2024, tenutosi nel nord della Catalogna a luglio.

Con un’attenzione particolare alle tendenze tecnologiche più avanzate, DES ha visto la partecipazione di rappresentanti di Microsoft, IBM, Casino Barcelona, Zitro, Plain Concepts, Telefonica, Rank Group e Winsystems, oltre a regolatori e istituzioni accademiche. Sottolineando l’importanza del DES, Ewa Bakun, Direttrice delle Informazioni e del Coinvolgimento dell’Industria di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Questo è stato un incontro unico tra marchi provenienti dai settori della tecnologia, del casual gaming, degli esports e del gioco d’azzardo.

“L’industria del gioco d’azzardo è una delle più rapide ad adottare nuove tecnologie, con avanzamenti utilizzati per migliorare l’esperienza del cliente, promuovere l’eccellenza operativa e migliorare la sostenibilità attraverso la capacità di identificare potenziali giocatori problematici in anticipo. Il nostro supporto al DES ha rinforzato ciò che ICE è, ovvero una fiera tecnologica di livello mondiale.”

“Il nostro trasferimento a Barcellona, una città ben nota per il suo patrimonio digitale e sede di molte aziende tecnologiche, ci offre anche l’opportunità di interagire con gli stakeholder che attualmente operano ai margini del settore, ma che spesso sono i suoi maggiori fornitori di tecnologia.”

Ha aggiunto: “Vogliamo rispettare le esigenze del mercato spagnolo e abbiamo avviato un dialogo con vari gruppi di stakeholder, comprese associazioni e media, per supportare le loro attività e comunicare l’impegno a lungo termine di ICE per la sua presenza a Barcellona. La nostra sponsorizzazione del Digital Entertainment Summit e dei Jdigital Awards, avvenuti poche settimane prima, fa parte di un programma più ampio di attività ed eventi che saranno annunciati mentre ci prepariamo per il trasferimento di gennaio in una città che ha innovazione e ispirazione nel suo DNA.”

PressGiochi