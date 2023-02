ICE London, gli sponsor della Protection Zone raccolgono £ 52.800 per enti di beneficenza sul gioco d’azzardo

Gli enti di beneficenza Safer Gambling Better Change, Betknowmore, NPDG (USA) e AGOG (Paesi Bassi) hanno ricevuto ciascuno una donazione di £ 13.200 durante la cerimonia di presentazione tenutasi il giorno di apertura di ICE London (7 febbraio). La presentazione è stata il risultato del generoso sostegno degli sponsor della Protection Zone dei consumatori ICE Kindred Group, Betsson, Flutter, IGT, Les Ambassadeurs, Only Prizes, BettorView e Greentube, che hanno raccolto un totale di £ 52.800.

La Consumer Protection Zone (CPZ), che è stata riconosciuta dal settore ai Global Regulatory Awards 2022 dove ha vinto la categoria Responsible Approach to Advertising/Marketing, presenta un record di 20 stand, rispetto ai 14 del 2022. Uno dei più alti caratteristiche del profilo nell’area espositiva ICE, il CPZ comprende una miscela di fornitori di strumenti e soluzioni per il gioco d’azzardo responsabile insieme a organizzazioni no profit leader a cui è stato concesso uno spazio. Le organizzazioni partecipanti includono Gambling Commission, Focal Research, Casino Guru, Future Anthem, Department of Trust, Mindway AI, Epic Gaming, LexisNexis, Rightlander, IGT, SG:Certified, W2, Crucial Compliance, GamCare, YGAM, Gordon Moody, Gamstop, BetKnowmore, Responsible Gaming Council e National Center Problem Gaming.

Il direttore di Industry Insight and Engagement di Clarion Gaming, Ewa Bakun, che ha introdotto la Consumer Protection Zone all’edizione 2018 di ICE London, ha dichiarato: “Sono lieto che grazie al supporto degli sponsor di CPZ siamo stati in grado di raccogliere un così impressionante somma per le organizzazioni che fanno così tanto nello spazio di gioco più sicuro. Quest’anno abbiamo incluso due organizzazioni attive al di fuori del Regno Unito, una decisione che riflette le credenziali internazionali di ICE London, che attrae costantemente professionisti del settore da oltre 100 nazioni”.

PressGiochi