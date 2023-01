ICE London 2023. Tiina Siltanen (ECA): “Industria del gioco più compatta nella prossima edizione della fiera”

Tiina Siltanen, recentemente nominata Vicepresidente della European Casino Association e General Manager, Casino Helsinki and Tampere, è l’ultima leader di pensiero del settore del gambling a concentrarsi sull’importanza dell’edizione di febbraio di

Tiina Siltanen, recentemente nominata Vicepresidente della European Casino Association e General Manager, Casino Helsinki and Tampere, è l’ultima leader di pensiero del settore del gambling a concentrarsi sull’importanza dell’edizione di febbraio di ICE London.

Concentrandosi sul potere di adottare una risposta collettiva alle sfide, alle opportunità e alle responsabilità che l’industria deve affrontare, ha affermato: “La creatività del 2023 di ‘Stronger Together’ cattura davvero lo stato d’animo del settore, certamente dal mio punto di vista e da quello dei colleghi. ICE di febbraio segnerà il ritorno dei principali marchi di fornitori che ci sono mancati nell’aprile 2022 e quel senso di solidarietà e unione è profondo e davvero potente”.

Ha aggiunto: “In quanto industria globale, siamo più forti quando condividiamo insieme sfide, soluzioni, idee, ispirazione, energia e lo spirito contagioso del “si può fare” che è alla base del nostro settore. Credo anche che questa mentalità vada oltre il prodotto. Siamo anche “più forti insieme” quando affrontiamo la diversità in tutte le sue forme, il gioco d’azzardo più sicuro e la protezione dei soggetti vulnerabili. A questo proposito, la Consumer Protection Zone di ICE rappresenta un elemento di spicco nello spazio espositivo. Il gioco d’azzardo più sicuro è diventato il centro della scena all’ICE e l’industria è molto più forte quando affrontiamo collettivamente la protezione dei consumatori “.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Nella ricerca che intraprendiamo regolarmente con gli stakeholders, il motivo principale addotto per partecipare a ICE è il calibro degli espositori e l’accesso che la loro presenza fornisce alle ultime innovazioni e tecnologie soluzioni. Tuttavia è chiaro che quando così tanti influencer e organismi strategici del settore si riuniscono in un unico luogo, è anche possibile affrontare questioni più ampie. La pluripremiata ICE Consumer Protection Zone è stata e continuerà ad essere al centro delle discussioni sulle attività di gioco d’azzardo più sicure del settore e ci saranno anche eventi e dibattiti sulla diversità e l’inclusione nel settore del gioco d’azzardo. Penso che sia affascinante riflettere su come le centinaia di migliaia di conversazioni che si svolgeranno all’interno e all’esterno dello show di ICE contribuiranno a plasmare la direzione del settore”.

“Il comune denominatore che tu sia un operatore del Sud America, uno sviluppatore di macchine dall’Europa, un regolatore dall’Australia o un ente di beneficenza per il gioco d’azzardo più sicuro che lavora a Londra è il potere che ha ICE per aiutare le parti interessate a creare le “connessioni” che alimentano il settore ecco perché il ritorno di un ICE a grandezza naturale a febbraio è così eccitante e avvincente.

ICE London, 7-9 febbraio, ExCeL London, è il più grande evento del settore del gioco d’azzardo b2b al mondo e presenta creatori di giochi, distributori, operatori, rivenditori, innovatori, associazioni di categoria, organismi strategici e regolatori, che rappresentano ogni verticale del gioco. Per entrare a far parte della comunità di gioco globale e raccogliere idee, entrare in contatto con colleghi del settore che la pensano allo stesso modo e identificare nuove opportunità, visita: www.icelondon.uk.com.

PressGiochi è media partner dell’evento e sarà presente allo stand SD5-C

PressGiochi