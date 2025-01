ICE e iGB Affiliate dichiarano il “tutto esaurito” mentre il mondo del gaming si dirige a Barcellona

ICE e la fiera gemella iGB Affiliate sono ufficialmente sold-out con gli organizzatori Clarion Gaming che annunciano che le prime edizioni che si terranno alla Fira Gran Via di Barcellona (dal 20 al 22 gennaio) presenteranno 1.000 marchi espositori da 118 paesi, occupando un totale di 120.000 mq di spazio. Ciò significa che i visitatori faranno parte del più grande evento nella storia del settore del gioco d’azzardo, che supererà i 100.000 mq stabiliti da ICE/iGB Affiliate a febbraio 2024.

Il direttore generale di Clarion Gaming, Stuart Hunter, ha confermato: “ICE e iGB Affiliate sono ora ufficialmente sold-out e stiamo gestendo una lista d’attesa per il 2026. Il fatto è che avremmo potuto vendere molto più spazio, ma siamo impegnati in una strategia di crescita sostenibile, il che significa allineare le dimensioni fisiche dell’area espositiva con la continua traiettoria ascendente del numero di visitatori che ha sostenuto e alimentato lo sviluppo di ICE per oltre un decennio”.

Oltre a fornire ulteriore spazio agli espositori per mostrare i loro marchi, il trasferimento a Fira Gran Via Barcelona ha offerto l’opportunità di aggiungere nuove funzionalità e migliorare quelle esistenti. La prima “Assemblea associativa” di ICE è stata creata per consentire agli enti commerciali di promuovere i propri valori e creare nuove opportunità per la comunità del gioco d’azzardo in ogni settore e area geografica.

L’ICE World Gaming Forum migliorato (in precedenza ICE VOX) presenterà il World Regulatory Briefing, la nuova Casino & Leaders Conference (in precedenza ICC) e la nuova Esports & Games Conference, in precedenza Esports Betting Conference. Il World Gaming Forum offrirà connessioni e contenuti esclusivi, workshop approfonditi, tavole rotonde di alto livello ed eventi di networking personalizzati, offrendo una casa ai leader di pensiero, agli innovatori, agli sfidanti e ai decisori politici del settore. Sarà situato nel cuore della Fira Gran Via di Barcellona e presenterà un’esclusiva lounge VIP in stile club per delegati e relatori, un giardino dedicato al networking e l’accesso a una gamma di servizi di concierge, tra cui l’accesso anticipato alla fiera.

Barcellona vedrà ICE rafforzare il suo impegno per un gioco d’azzardo più sicuro con il lancio della nuovissima Sustainable Gambling Zone (SGZ), situata in Fast Forward (padiglioni 4 e 5). Sulla base dell’innovativa introduzione della Consumer Protection Zone nel 2018, la SGZ rappresenta la prossima evoluzione nella promozione di pratiche di gioco responsabili e riflette le ultime innovazioni e intuizioni nel settore con le principali organizzazioni dedicate a promuovere la protezione dei giocatori.

Guardando alle edizioni storiche degli eventi business-to-business leader al mondo, Stuart Hunter ha affermato: “L’entusiasmo per Barcellona è palpabile con oltre il 70% dei primi 25 espositori che hanno deciso di ampliare il proprio profilo. Fira Gran Via Barcelona ospiterà un evento da record che sarà ricco di novità globali e portato in vita dalle menti più intelligenti nel gioco e nell’intrattenimento basato sulla tecnologia”.

“Ancora una volta, ICE e iGB Affiliate accoglieranno le principali associazioni di categoria del settore, gli enti strategici, gli enti regolatori, i CEO degli operatori di livello 1 e i creatori di giochi sottolineando la sua reputazione di essere la ‘Davos of Gambling’ ”.

PressGiochi