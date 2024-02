ICE 2024 Consumer Protection Zone raccoglie £ 41.100 per ICRG e Betblocker

La Consumer Protection Zone (CPZ) di ICE 2024 ha raccolto £ 41.100 da dividere tra due enti di beneficenza;

il Centro internazionale per il gioco responsabile (ICRG) e Betblocker, con oltre £ 225.000 raccolti dal CPZ negli ultimi quattro anni.

Oggi, ICRG e Betblocker sono stati invitati a una cerimonia di donazione presso il CPZ dove ciascuno di loro ha ricevuto £ 20.500, raccolti con l’aiuto di Light and Wonder, Flutter, Betsson Group, IGT, Novomatic, Neccton e Playtech.

Dopo la cerimonia, molto partecipata, Ewa Bakun, direttore del settore insight e coinvolgimento di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di aver raccolto più di £ 225.000 negli ultimi quattro anni, di cui 41.100 provenienti da sette donatori quest’anno. È molto gratificante poter utilizzare ICE 2024 come piattaforma per sostenere le importanti attività svolte da questi enti di beneficenza e per promuovere l’impegno del settore attraverso la Zona di tutela dei consumatori. Posso solo sperare che potremo continuare questo impegno l’anno prossimo e raccogliere ancora di più per enti di beneficenza così meritevoli”.

Dopo aver ricevuto un assegno sovradimensionato di £ 20.500, il fondatore e amministratore fiduciario di Betblocker, Duncan Garvie, ha commentato: “Non avevamo idea di essere presi in considerazione per questa donazione.

Il denaro è di grande aiuto e contribuirà in modo massiccio allo sviluppo di nuovi servizi che speriamo di implementare. Come ente di beneficenza, lavoriamo sempre duramente per ottenere finanziamenti, ma è importante quasi quanto il denaro è l’esposizione”.

Il presidente dell’ICRG Arthur Paikowsky, che durante la cerimonia ha accettato anche il premio come Ente di beneficenza dell’anno di Clarion Gaming, ha aggiunto: “È stato un onore essere nominato Ente di beneficenza dell’anno, ma è stata comunque una grande sorpresa ricevere questa donazione di £ 20.500

– e un ottimo modo per iniziare il nostro 25° anniversario. È un anno entusiasmante per noi, attualmente abbiamo lanciato 27 diversi studi, con il nostro principale rapporto sul comportamento delle scommesse sportive previsto entro la fine del secondo trimestre. Lo studio più recente che abbiamo avviato è con Harvard Medical e la donazione di oggi ci aiuterà a finanziare ulteriori ricerche con alcuni dei migliori ricercatori in questo campo. Quando sei una piccola organizzazione come la nostra, 20.500 sterline sono molto significative: sono soldi significativi.”

