IBIA sigla accordo con Mohegan

Mohegan (formalmente noto come Mohegan Gaming & Entertainment) annuncia oggi la sua adesione all’International Betting Integrity Association (IBIA). L’accordo copre sia i marchi di scommesse digitali che quelli al dettaglio. Fondata nel 1996, Mohegan è un’estensione della tribù Mohegan del Connecticut ed è il proprietario, sviluppatore e gestore dei principali resort di gioco d’azzardo e intrattenimento negli Stati Uniti, in Canada e nell’Asia settentrionale, con il gioco d’azzardo online di livello mondiale fornito attraverso il suo Mohegan Marchio digitale.

L’operatore si unisce a molti dei principali operatori di scommesse sportive regolamentati al mondo, con i membri dell’associazione che rappresentano oltre $ 137 miliardi (€ 115 miliardi) di gestione delle scommesse globali all’anno e quasi il 50% di tutte le attività di scommesse online degli operatori commerciali regolamentati.

“È un onore essere un membro dell’International Betting Integrity Association (IBIA) poiché miriamo a fornire l’intrattenimento di gioco digitale più premium ai nostri clienti”, ha dichiarato Richard Roberts, Presidente di Mohegan Digital. “Mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza digitale, sarà vantaggioso avere IBIA al nostro fianco per garantire ai nostri membri che l’integrità di tutti i giochi sia salvaguardata”.

“I giochi digitali e le scommesse sportive continueranno a crescere come pietre miliari dell’industria dell’intrattenimento nei prossimi anni. Diventare membri dell’IBIA ci consente di rimanere fiduciosi in prima linea in queste tendenze e innovazioni, pur sapendo di avere partner strategici in questo settore altamente regolamentato”, ha affermato Ray Pineault, CEO e Presidente di Mohegan.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “L’aggiunta di Mohegan ai ranghi di IBIA è un importante impulso per l’associazione, mantenendo la nostra forte crescita a livello globale e in particolare in Nord America. IBIA accoglie con favore il supporto e l’impegno di aziende come Mohegan per l’integrità delle scommesse e per lavorare in collaborazione con la nostra rete di monitoraggio leader che copre molti dei più grandi operatori regolamentati del mondo”.

PressGiochi