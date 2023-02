IBIA e H2 Gambling Capital rinnovano la partnership di successo per regolamentare il mercato delle scommesse

L’International Betting Integrity Association (IBIA) e H2 Gambling Capital (H2), le autorità di riferimento riconosciute a livello globale per l’integrità delle scommesse e i dati di mercato del gioco d’azzardo, hanno firmato un rinnovo del loro accordo di partnership di successo che vede le due organizzazioni lavorare per aumentare standard nella regolamentazione del mercato delle scommesse e nella protezione dell’integrità.

H2 e IBIA si sono riuniti in particolare per produrre l’innovativo Optimum Betting Market Study pubblicato nel giugno 2021, la prima analisi nel suo genere che ha classificato la regolamentazione del settore delle scommesse in 20 giurisdizioni in sei continenti su una gamma di modelli di licenza . Lo studio è stato il primo ad attingere ai dati reali degli operatori forniti da oltre 20 dei principali operatori di scommesse del mondo.

IBIA ha fornito la sua esperienza e conoscenza sullo sviluppo del mercato regolamentato, in particolare in relazione alle pratiche di integrità delle scommesse, in molte giurisdizioni in tutto il mondo e recentemente si è concentrata in particolare su Stati Uniti e Canada, e H2 ha lavorato sempre più sulla modellazione dell’impatto finanziario del cambiamento normativo così come un accurato dimensionamento del mercato offshore.

La rinnovata partnership mantiene H2 come partner ufficiale per i dati sul mercato delle scommesse di IBIA e include l’accesso all’ampio database di mercato di H2 di circa 2 milioni di punti dati che coprono oltre 175 giurisdizioni di gioco d’azzardo in oltre 100 paesi. I dati H2 sono stati utilizzati per alcuni anni nelle risposte IBIA alle consultazioni normative e alle attività di mercato più ampie, e i due continueranno a eseguire valutazioni più approfondite dei mercati considerati non ottimali per lo sviluppo degli operatori autorizzati.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “IBIA lavora a stretto contatto con le principali parti interessate, come le autorità di regolamentazione, per garantire che siano in atto adeguati processi di autorizzazione e mitigazione per proteggere i mercati dalla corruzione. Avere accesso a dati di mercato accurati e affidabili, da aggiungere ai nostri dati sull’integrità globale, è un aspetto fondamentale di tale portata. H2 Gambling Capital è la principale autorità sui mercati globali del gioco d’azzardo e la nostra partnership è stata una componente vitale delle attività di difesa delle migliori pratiche di integrità di IBIA in tutto il mondo. Siamo lieti di rinnovare e mantenere questa relazione”.

David Henwood, Direttore di H2, ha dichiarato: “Conosciamo il team di IBIA sin dai primi giorni e da allora assistere alla crescita dell’organizzazione da vicino è stato davvero impressionante. Con così tanti nuovi mercati ancora da aprire e altri più consolidati che ora iniziano a vedere i loro quadri più rigidi, è più importante che mai continuare a fornire quella visione di mercato ottimale indipendente e garantire che qualsiasi decisione normativa presa sia sostenuta dai più dati e analisi di mercato accurati. Siamo lieti di continuare a supportare IBIA come co-partner in questo spazio”.

PressGiochi