IBIA amplia i controlli sulle scommesse in Brasile, la mossa arriva in risposta all’imminente regolamentazione del governo

L’International Betting Integrity Association (IBIA), un’organizzazione leader a livello mondiale per l’integrità sportiva che rappresenta oltre 120 marchi di scommesse sportive con licenza a livello globale, amplierà il monitoraggio dell’integrità e le più ampie operazioni contro le partite truccate in Brasile. L’espansione arriva in risposta all’imminente regolamentazione del governo, alla rapida crescita del mercato delle scommesse sportive brasiliane e ai dati IBIA che confermano che lo sport brasiliano è un obiettivo regionale per i truccatori di partite criminali.

IBIA è il più grande monitor di integrità gestito da operatori in Europa ed è un attore leader nelle giurisdizioni nordamericane di recente apertura come l’Ontario. Secondo H2 Gambling Capital, la principale autorità indipendente sui dati del mercato globale del gioco d’azzardo, si stima che i membri dell’IBIA rappresentino già oltre il 60% del mercato del gioco d’azzardo a distanza in Brasile. Questa posizione di leader di mercato consentirà a IBIA di fornire un’analisi altamente accurata e un efficace deterrente contro le frodi legate alle scommesse sulle partite truccate in Brasile. IBIA è quindi in una posizione unica per supportare un giro di vite sulle partite truccate nel paese.

Parlando in anticipo della misura provvisoria del governo sulla regolamentazione delle scommesse sportive, Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Accogliamo con favore la decisione del governo brasiliano di regolamentare l’industria delle scommesse sportive come una mossa estremamente positiva. Come conferma lo studio sul mercato delle scommesse ottimali dell’IBIA per il 2021, una regolamentazione equilibrata ed efficiente delle scommesse sportive fa parte della soluzione alle partite truccate relative alle scommesse sportive. IBIA non vede l’ora di lavorare con i responsabili politici per garantire che il Brasile goda di tutti i vantaggi di un mercato delle scommesse sportive dinamico e competitivo, riducendo al contempo i rischi di partite truccate”.

IBIA si impegna a condividere i dati con sport, autorità di regolamentazione e forze dell’ordine che consentono a tali organismi di identificare, indagare e perseguire i truccatori di partite con un alto grado di precisione. L’associazione ottiene questo risultato incrociando gli avvisi generati dai sistemi di sicurezza altamente sofisticati dei suoi membri per identificare scommesse sospette potenzialmente collegate a partite truccate. I membri di IBIA possono quindi fornire dati univoci a livello di account da utilizzare come prova nelle indagini successive.

Khalid Ali aggiunge: “Ciò che distingue IBIA dai sistemi di monitoraggio commerciale è la capacità di tracciare l’attività transazionale collegata ai singoli conti dei consumatori piuttosto che analizzare i semplici movimenti delle quote. Nessun’altra soluzione di integrità sportiva può fornire l’accesso a questi dati, che coprono oltre 137 miliardi di dollari di fatturato annuo delle scommesse sportive, rendendo IBIA la più grande ed efficace rete di integrità della sua natura a livello globale”.

H2 Gambling Capital stima che il mercato brasiliano delle scommesse sportive sia cresciuto del 44,4% dal 2021 al 2022, raggiungendo 4.506 milioni di BRL (940 milioni di dollari USA) di entrate lorde da gioco (GGR) e si prevede che raggiungerà 9.265 milioni di BRL (1.860 milioni di dollari USA) in GGR entro il 2027 (aumento del 105%). Data questa rapida crescita, IBIA e i suoi membri sono particolarmente concentrati sull’utilizzo degli attributi del suo esclusivo sistema di monitoraggio e allarme globale per rafforzare la protezione del mercato regolamentato delle scommesse e degli eventi sportivi in Brasile.

Il report sull’integrità del primo trimestre pubblicato da IBIA contiene un’analisi mirata degli avvisi nel mercato latinoamericano, con 105 avvisi sospetti in tutta la regione nel periodo 2018-22. Il Brasile è stata la principale fonte di avvisi di scommesse sospette in LatAm (31%), con il calcio che ne rappresenta la maggioranza (61%).

Khalid Ali continua: “IBIA è un ente senza scopo di lucro che non ha conflitti concorrenti dalla fornitura di servizi commerciali ad altri settori; l’associazione è gestita da operatori per operatori con la missione principale di proteggere i mercati regolamentati delle scommesse sportive, in particolare per gli sport e i consumatori. Gli operatori di scommesse sportive regolamentati responsabili hanno un incentivo significativo per aiutare a reprimere le partite truccate e IBIA intende essere in prima linea in tale azione preventiva in Brasile”.

“L’esperienza di advocacy e la rete di monitoraggio e allerta dell’IBIA avranno un ruolo fondamentale nell’aiutare il Brasile a scoraggiare, indagare e perseguire con successo le partite truccate. Come parte della nostra espansione, miriamo a utilizzare accordi di condivisione dei dati con le autorità di regolamentazione, lo sport e le forze dell’ordine per garantire l’integrità dello sport brasiliano e del mercato regolamentato delle scommesse. La nostra esperienza nell’istruzione e in programmi intersettoriali come il gruppo Data Standards di IBIA, che coinvolge le principali società globali di dati sulle scommesse sportive, può anche dare un contributo significativo alla protezione dello sport brasiliano dai pericoli delle partite truccate”.

PressGiochi