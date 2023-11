IAAPA Orlando: il futuro dei parchi e… i parchi del futuro

Potrà destare perplessità il fatto che a meno di due mesi dalla chiusura della IAAPA Europe lo show si sia rinnovato nella ‘casa madre’ di Orlando. Ma qui è tutto un altro mondo e tutta un’altra storia.

Mentre quella di Vienna è stata una fiera ben equilibrata fra Parchi e FEC, la rassegna americana si è fortemente orientata verso i primi, come del resto è il suo segno distintivo fin dalle origini.

Inaugurata il 14 novembre e conclusasi oggi, la fiera di quest’anno ha offerto quasi 51.196 metri quadrati di spazio espositivo, con 1.100 aziende provenienti da tutto il mondo. Nuovi record per una rassegna che, di anno in anno, porta l’amusement a un livello superiore, grazie anche agli impressionanti progressi tecnologici che le aziende mettono in mostra.

Le novità logistiche dell’Expo 2023 includevano un nuovo padiglione per alcol, bevande e innovazione, con un bar e uno spazio di networking. Il padiglione, situato separatamente dall’area Food and Beverage, ha offerto bevande ideate da grandi artisti del cocktail.

Novità assoluta, curiosa e stuzzicante, lo IAAPA Expo Insider Booklet, opuscolo sponsorizzato dalla società di giocattoli e giochi Hasbro, che introduce a un gioco di Clue a tema attrazioni, noto anche come Cluedo, stimolando i partecipanti a cercare indizi e risolvere il mistero per avere la possibilità di vincere un premio.

Una nuova funzionalità è stata aggiunta anche all’app mobile ufficiale Connect+ di IAAPA, che includeva il programma della fiera, gli eventi di networking e l’elenco degli espositori. Connect+, supportata da CaptureLife, ha consentito al personale addetto di scansionare i badge dei partecipanti e sincronizzare le foto degli eventi con l’app, creando gallerie fotografiche personalizzate, per regalare agli utenti un bel ricordo del loro viaggio a Orlando.

A completare il tutto, un programma educativo completo che ha coperto argomenti come il metaverso, il marketing digitale, la sostenibilità, i fattori di rischio, i modelli di abbonamento, l’esperienza degli ospiti, la soddisfazione dei dipendenti e altro ancora.

L’edizione 2023 della IAAPA Expo ha ospitato anche quattro spettacoli di droni in collaborazione con l’agenzia di intrattenimento SkyElements. Gli ‘emozionanti’ spettacoli aerei notturni sopra il centro congressi, in serate selezionate tra il 10 e il 17 novembre, hanno tenuto ‘col naso all’insù’ migliaia di visitatori.

Da non dimenticare, infine, gli EDUTour: la visita guidata all’Universal Volcano Bay, parco acquatico con tante soluzioni per grandi e bambini, che si sviluppa attorno ad un gigantesco vulcano artificiale; l’esplorazione della nuova Minion Land degli Universal Studios Orlando, dove si è potuta sperimentare l’ammiraglia Villain-Con Minion Blast, che combina la tecnologia di gioco interattiva con una trama originale, set coinvolgenti e animazioni su misura. Il quarto giorno dell’IAAPA Expo è stato caratterizzato da uno speciale evento a pagamento al SeaWorld Orlando, dove gli ospiti hanno potuto socializzare con colleghi del settore provenienti da tutto il mondo, in “una notte straordinaria, ricca di affascinante vita marina, giostre emozionanti e attrazioni accattivanti.”

Tantissimi prodotti di rilievo hanno dato lustro all’evento americano, a supporto di un’industria ad alta vitalità, che supporta pregevolmente la nascita di nuovi parchi (o l’ampliamento degli stessi) a ritmo continuo in tutti gli States, così come nella lontanissima Arabia Saudita, che sta facendo passi da gigante in questo ramo.

Vekoma, produttore di montagne russe olandese, ha svelato diversi progetti importanti, tra cui The Flash: Vertical Velocity, che aprirà al Six Flags Great Adventure nel New Jersey, e il personalizzato Good Gravy!, che aprirà all’Holiday World & Splashin’ Safari in Indiana nel 2024. The Flash: Vertical Velocity è il primo del suo genere in Nord America e offre una caduta contorta a 180° e rollio Zero-G, mentre raggiunge un velocità max di 95 km/h. Good Gravy! è ispirato a una tradizionale cena del Ringraziamento, con veicoli da corsa a tema che ricordano le salsiere; i partecipanti vengono trascinati all’indietro in salita prima di cadere in avanti attraverso la stazione ed evitando per un pelo giganteschi utensili da cucina, tra cui una frusta e un mattarello, a una velocità di 60 km/h.

BoldMove, sviluppatore di attrazioni basate sui media, ha fatto il suo debutto con VooDoo Festival, IP che trasporta gli ospiti in un luna park a tema Mardi Gras dove le bambole voodoo vengono portate in vita da una misteriosa maledizione. I cavalieri devono lanciare sacchetti portafortuna alle bambole per rompere l’incantesimo e salvare il festival. L’IP è progettato per l’attrazione dark ride Smash & Reload di BoldMove, che offre un’esperienza coinvolgente con un ingombro compatto e può ospitare fino a 430 riders all’ora. Combina contenuti multimediali personalizzabili, che possono essere adattati per eventi stagionali, come Halloween o Natale.

Bolliger & Mabillard, rinomati per la loro eccellenza nell’ingegneria delle montagne russe, ha messo in mostra Penguin Trek, auto da corsa in stile motoslitta con tanto di sci, che andrà ad impreziosire il SeaWorld Orlando. I riders si immergeranno nel famoso habitat dei pinguini di SeaWorld, dove vedranno quattro specie di pinguini camminare, mangiare e nuotare a pochi metri di distanza.

S&S Worldwide ha svelato i roller coaster che sta allestendo nei nuovi centri di intrattenimento per famiglie a tema Transformers a Riyadh, Dammam e Jeddah in Arabia Saudita per Saudi Entertainment Ventures (Seven). Le giostre saranno le prime montagne russe Axis dell’azienda, che incorporano la tecnologia dei veicoli 4D con sedili a rotazione libera che ruotano indipendentemente su un asse orizzontale. I veicoli offriranno esperienze di corsa diverse in base al peso e alla distribuzione dei passeggeri.

The Gravity Group e Six Flags Great Escape, hanno presentato il veicolo da corsa The Bobcat, una nuova montagna russa in legno. Descritto come “piccolo ma esuberante”, il cabinato Bobcat porterà i passeggeri in un giro sfrenato al Six Flags Great Escape. Questa pista ingegnerizzata, è progettata per essere fino a 30 volte più resistente di una tradizionale pista da montagne russe in legno e per questo permette ai veicoli di affrontare curve molto strette.

Impressionanti le caratteristiche di Falcon’s Flight di Intamin, che ha richiesto 6 anni di sviluppo ed ora sta per nobilitare il parco Six Flags Qiddiya in Arabia Saudita: doppie stazioni di carico per una maggiore capacità; 13,000 piedi di pista, utilizzando il paesaggio naturale del deserto, inclusa una scogliera naturale;ì altezza massima di 600 piedi; velocità massima di 156 miglia all’ora; sistema di lancio magnetico dotato di 600 motori lineari sincroni di nuova generazione; sei treni da quattro carrozze, con una capacità di 14 passeggeri per treno; sistemi di raffreddamento per le ruote; 35 moduli luminosi controllabili per treno; eleganti carrozze a tema falco con misteriosi occhi luminosi.

Sempre in Arabia debutterà la prima Aquaticar (Sub Sea Systems) al mondo, in cui gli ospiti potranno pilotare veicoli sott’acqua. Racchiusi sotto una cupola acrilica pompata ad aria, i passeggeri di Aquaticar saranno in grado di respirare tranquillamente. La parte superiore del loro corpo rimarrà asciutta nella cupola, anche se i veicoli saranno completamente sommersi. Un “Bubble Engine” spingerà le auto lungo una pista attraverso scene a tema, con audio sincronizzato ed effetti speciali. L’attrazione dell’Arabia Saudita porterà gli ospiti in un viaggio sotto il Mar Rosso.

Sally Dark Rides ha presentato ai fan il nuovo e colorato animatronic Mr. Krabs, per il dark ride Adventuredome al Circus Circus di Winchester, Nevada, che va ad integrare il Crazy Carnival Ride SpongeBob.

La giostra interattiva per tutta la famiglia debutterà all’inizio del primo trimestre del 2024 e presenterà una trama esclusiva, caratterizzata da 15 scene uniche con molteplici target interattivi, inclusi elementi di scene animate, bersagli speciali bonus nascosti.

La seconda versione di questa attrazione aprirà entro la fine del 2024 presso il parco tematico The Land of Legends ad Antalya, in Turchia.

Extreme Engineering ha dato vita a Ollie-Loop: prendendo spunto dallo skateboard, i passeggeri a bordo della colorata giostra rotante ruotano sia in senso orario che antiorario su una piattaforma girevole programmabile, mentre i loro sedili individuali si inclinano e saltano in modi imprevedibili. Può ospitare sei passeggeri, ma c’è la possibilità di combinare tre giostre, che interagiscono tra loro.

Cavalcando la moda dei parchi acquatici verticali, WhiteWater ha svelato quattro nuovi concetti di scivoli, tra cui un modello con 12 elementi a torre che raggiunge l’altezza massima di 85 metri, raggiungibili in ascensore, che trasportano i clienti ai diversi livelli. WhiteWater ha anche presentato in fiera: Wall Runner, una corsa che si sviluppa attraverso archi realizzati ad arte, creando un’esperienza di deriva che spinge le zattere lateralmente mantenendo lo slancio in avanti; Infinity Master Blaster, un water coaster progettato con un percorso ad anello continuo e la sua versione Mini; Elevated AquaForms, una sorta di playground modulare, che il cliente può costruire a piacimento, anch’esso dominato dalla presenza dell’acqua.

Triotech è pronta a spiccare il volo con la sua ultima attrazione, SuperFly. In parte simulatore dinamico e in parte teatro volante, i riders si posizionano su 23 piattaforme da due persone in movimento, arricchite da effetti speciali multisensoriali tra cui profumi, solletico per le gambe, acqua e vento. Naturalmente, vi è la possibilità di modificare i media dell’attrazione, consentendo di aggiungere contenuti per festività e occasioni speciali, nonché filmati di edutainment. L’attrazione debutterà al centro di intrattenimento per famiglie Neb’s Fun World a Oshawa, Ontario, Canada.

C’è una “Revvvolution” in atto a Cedar Point a Sandusky, Ohio, grazie alla Top Thrill 2 di Zamperla, che sale a 420 piedi sopra la riva del Lago Erie sottostante, il coi elemento di distinzione è ll veicolo Lightning. Gli ingegneri della casa italiana hanno lavorato per creare il miglior treno montagne russe al mondo, mantenendo in primo piano i valori fondamentali del design: sicurezza, ergonomia, puro divertimento e costo per gli acquirenti, lavorando per ridurre al minimo la quantità di tempo, manodopera e denaro necessari per l’allestimento e la manutenzione. Grazie al telaio in alluminio fresato (quindi, senza saldature) e alla carrozzeria in fibra di carbonio, il treno pesa meno di quasi qualsiasi altro sul mercato. Anche le ruote sono una componente unica del progetto: utilizzano una mescola di poliuretano in grado di resistere al calore creato da un’accelerazione ad alta velocità. Grazie al nuovissimo sistema di lancio del motore lineare sincrono (LSM), i riders potranno sperimentare tre lanci unici: un lancio in avanti ad una velocità di 119 km/h; un secondo lancio all’indietro che aggiunge una velocità di 163 km/h, salendo con un angolo di 90 gradi sul nuovo picco verticale alto 128 metri; un terzo che raggiunge la velocità massima di 193 km/h e sfreccia sopra un cappello a cilindro di 128 metri prima di tuffarsi in una spirale di 270 gradi che porta al traguardo.

ARCADE

Tantissimo da vedere pure sul fronte degli apparecchi per sale giochi e FEC. Raw Thrills continua a spingere in avanti i limiti della realtà virtuale nello spazio arcade con Godzilla Kaiju Wars VR; cabinato che fonde elementi di King Kong, Fast & Furious Arcade e Jurassic Park e promette di diventare il nuovo prodotto di punta dell’azienda. A questo si aggiungono una nuova versione standard di Fast & Furious Arcade (nessun movimento e schermi più piccoli), un gigantesco aggiornamento per Big Buck Hunter Reloaded, che include una nuova iterazione di The Walking Dead come gioco selezionabile e il ritorno degli altri giochi in produzione.

Wahlap ha fatto debuttare la spettacolare Asphalt Moto Blitz DX a due giocatori, mentre Adrenaline Amusement ha messo in mostra due interessanti novità. Drakons Realm Keepers, viaggio su un drago gigantesco, sparando a orde di nemici e boss epici nemici per conquistare nuovi regni, con sistema di movimento sulla base brevettato con 16 gradi di movimento per movimenti veloci e realistici,; 9 livelli in 3 ambienti sorprendenti, audio 7.1, vibrazione interattiva dei sedili e un enorme pannello LED ultraluminoso da 106 pollici; NFS Heat Takedown, guida su tracciati urbani in notturna dove i giocatori gareggiano non solo contro gli avversari ma anche contro la polizia, che dà la caccia una volta superati i checkpoint; cinque i tracciati programmati, ognuno con salti folli e azioni esplosive; sono disponibili 5 supercar: Porsche 911, Corvette GS, Ford GT, Lamborghini Aventator S e Nissan GT-R; il cabinato, caratterizzato da un tema scuro con echi degli anni ’80, è sovrastato da un pannello micro LED di alta qualità, che funge essenzialmente da secondo display.

Targato Bandai Namco è Dead Heat Unleashed, intenso gioco di corse, sequel del successo del 2010, con quattro nuovi percorsi, nuove auto e un attraente cabinato illuminato a LED che cambia gli schemi di illuminazione durante il gioco. Come il suo predecessore, Dead Heat Unleashed è dotato di una fotocamera sopra lo schermo che consente al giocatore di scattare una foto prima della gara; ciò aiuta i giocatori a identificare rapidamente la concorrenza. E’ possibile scegliere tra dieci diverse auto con licenza (con tutte le nuove varianti di colore) e guidale attraverso otto percorsi realistici che raffigurano luoghi famosi di tutto il mondo.

Per Andamiro, da segnalare anche la attraente pusher a tema Spider-Man 2-players dove bisogna lanciare gettoni sul campo di gioco cercando di colpire i bersagli illuminati per vincere i biglietti e avanzare alle fasi bonus. Inoltre, SuperStar2, versione aggiornata dell’originale erogatore di premi in oggettistica: costruito all’interno di un robusto cabinet bianco interamente in acciaio, il design vede l’aggiunta della grafica dell’eroe Ticket Man di Andamiro; mantiene inoltre l’interfaccia con un solo pulsante e il gameplay basato sulle abilità: gli utenti mirano semplicemente a uno dei sette numeri e rilasciano il pulsante. A partire da SuperStar2, gli operatori possono aggiornare le proprie macchine merchandising Andamiro con AM.KIT, un’app mobile che consente il monitoraggio remoto in tempo reale. Carina l’idea di Tic Shaq Toe, combinazione fra un tiro basket e il celebre gioco del tris, dove si può giocare in coppia o contro il computer.

A firma Touch Magix è uno spettacolare bowling in realtà aumentata denominato Spark. Questa rivoluzionaria esperienza interattiva porta sulle corsie le ultime novità in fatto di tecnologia e tendenze di intrattenimento, con numerose opzioni di gioco ed effetti grafici molto accattivanti. I clienti possono selezionare la propria esperienza sui tablet Sync, scegliendo tra più di 15 temi di animazione e possono persino personalizzare il proprio gioco e proiettare le proprie foto nel gioco. L’esclusivo Heads-Up Display proietta punteggi e statistiche direttamente sulle corsie.

Sega Amusement, nella categoria video, ha presentato Apex Rebels, che offre un’esperienza di guidaadrenalinica grazie al suo intelligente sistema di difficoltà adattivo, adatto sia agli appassionati di corse occasionali che a quelli più esperti. Lo straordinario schermo da 65 pollici, insieme all’impressionante header LED, creano uno spettacolo magnifico in cui sia i giocatori che gli spettatori si sentono coinvolti in ogni svolta. Il gameplay prevede cinque auto ad alto numero di ottani, emozionanti abilità di corsa come slipstream, power drift e la nuova tecnica rivoluzionaria Aero-Drift. Inoltre, abbiamo Hyper Cross, corsa in motoslitta dotata di una straordinaria base di movimento a 3 gradi di libertà che offre un’esperienza di gioco estremamente coinvolgente. Con dieci emozionanti piste di sci di fondo, cinque personaggi unici e un sistema di potenziamento, Hyper Cross appassionerà tutti i frequentatori delle arcade.

Nella categoria redemption, ha presentato Ballzania, un gioco ad azione rapida e basato sulle abilità dotato di un attraente cabinato per 2 giocatori. Utilizzando un intuitivo stantuffo in stile flipper, i giocatori lanciano le palline sul campo di gioco, mirando alle zone vincenti. Ballzania crea un’entusiasmante frenesia mentre le palline rimbalzano sui birilli, affascinando sia i giocatori che gli spettatori. Inoltre, Pirate Captain, tiro a segno per due giocatori, e il gioco di lancio rapido della palla, Sync Pong.

Unis ha messo in mostra Bigfoot Mayhem, che amplifica la precedente esperienza fatta con Bigfoot Crush, gioco di guida per bambini. Utilizzavando la licenza del monster truck Bigfoot, l’azienda ha creato un cabinet molto più grande che sicuramente si adatta meglio all’estetica del monster truck. Viene fornito con un retro sagomato del camion, una base mobile, un roll-bar e utilizza due schermi da 65 pollici. Per quanto riguarda il gameplay, ci sono due modalità principali e due modalità bonus. Nella sfida definitiva, un massimo di quattro camion si affrontano in soli due minuti.

Altro elemento di spicco della Unis è Lane Master Xtreme, mix bowling/videogioco progettato per essere frenetico e premiare i giocatori che lanciano rapidamente le palle. Ogni gioco è diviso in “onde”, con un numero crescente di birilli che appaiono in ogni ondata successiva. L’obiettivo è cercare di colpire quanti più birilli possibile entro il tempo limite. Altro elemento interessante sono le “Power Balls”, palline fisiche dotate di codici QR: i giocatori possono scansionare la palla all’inizio di una partita per sbloccare abilità speciali che possono migliorare e potenziare le prestazioni (ad esempio moltiplicare l’impatto della palla per abbattere più birilli).

Lai Games si segnala per Air Strike, un simulatore di volo per 2 giocatori che porta conduce i giocatori attraverso molteplici mondi fantastici mentre cercano di abbattere gli aerei nemici. Sono disponibili più selezioni di personaggi e posizioni.

Il movimento della base a pendolo amplifica l’immersione nell’azione sullo schermo. Air Strike può essere impostato anche come videmption.

Hologate disegna il futuro del minigolf con Hyper Golf, sistema di buche modulari che compongono un percorso personalizzabile. Ognuna delle nove buche ha un punteggio digitale. Il gioco si svolge su un layout geometrico unico, popolato da paraurti e ostacoli impegnativi, ulteriormente migliorato da animazioni attivate, movimento di oggetti fisici, suoni elettrizzanti e effetti luminosi. Ogni pallina HYPER GOLF è dotata di luci LED che assegnano un colore individuale a ciascun giocatore ed emettono segnali luminosi reattivi durante il gioco. I sensori presenti in ciascuna pallina terranno traccia di quante volte è stata colpita e conteggeranno automaticamente il punteggio di ciascun giocatore, che potrà essere visualizzato sui tabelloni segnapunti e infine sulla Hall of Fame.

