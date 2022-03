Greentube, accordo in Svizzera con Grand Casino Bern

Greentube, la divisione NOVOMATIC Interactive, ha rafforzato la sua presenza leader in Svizzera portando i suoi contenuti in diretta con il marchio online 7 meloni del Grand Casino Bern.

I clienti online dell’operatore ora hanno accesso a nuovi titoli Greentube, tra cui Dolphin’s Pearl™ deluxe 10, oltre a una selezione di giochi classici che hanno dimostrato di avere successo con i giocatori svizzeri, tra cui Book of Ra™ deluxe, Lucky Lady’s Charm™ deluxe e Super Cherry 5000.

La nuova partnership fornisce un’ulteriore dimostrazione della presenza leader di Greentube nel settore online svizzero, con una moltitudine di accordi con gli operatori firmati dopo il debutto del fornitore sul mercato tre anni fa.

Il mercato dei giochi online in Svizzera ha registrato una crescita sana negli ultimi anni, con Greentube che supporta il lancio di diversi nuovi operatori in quello che è diventato rapidamente un territorio chiave per l’azienda.

Il marchio online del Grand Casino Bern 7 Melons (7melons.ch) è stato recentemente rilanciato per offrire la sua più ampia selezione di giochi mai realizzata dai fornitori leader del mercato.

Lisa Sandner, Sales & Key Account Manager di Greentube per la Svizzera, ha dichiarato: “Questo è un accordo molto significativo che consolida ancora una volta la nostra reputazione come uno dei principali fornitori di giochi in Svizzera. Il Grand Casino Bern è giustamente rinomato per il suo intrattenimento di alta qualità e il marchio online 7 Melons replica sicuramente quel livello di classe in un ambiente online vivace. Non vediamo l’ora di fornire ai giocatori i nostri contenuti più freschi in futuro, nonché quei titoli che i giocatori svizzeri già conoscono e amano”.

Ludwig Nehls, CEO di Grand Casino Bern, ha dichiarato: “La nostra missione con 7 Melons è fornire l’esperienza di gioco più premium possibile e questa nuova alleanza con Greentube è un passo importante all’interno di tale missione. Sulla base della reputazione del marchio Grand Casino Bern e per crescere in Svizzera, dobbiamo abbracciare i migliori fornitori nel settore del gioco online e con un catalogo pieno di slot estremamente divertenti, sappiamo che i nostri giocatori saranno grati per l’aggiunta del portafoglio di Greentube .”

PressGiochi