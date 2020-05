Grecia. OPAP riapre i suoi 3.750 negozi al dettaglio

L’operatore di gioco d’azzardo greco OPAP ha deciso di riaprire tutti i suoi negozi al dettaglio in tutta la Grecia dopo la rimozione di alcune delle misure restrittive adottate dal Governo per contenere la pandemia di Covid-19.

I 3.750 negozi di OPAP sono ora aperti. I venditori ambulanti possono anche riavviare la vendita dei prodotti delle lotterie elleniche. Tutti i negozi OPAP e le sale da gioco a marchio Play in Grecia, oltre ai negozi con sede a Cipro, sono stati chiusi per circa due mesi.

“OPAP assicura ai clienti che i suoi dipendenti e agenti stanno lavorando per garantire la riapertura regolare della rete dei negozi e il miglior servizio possibile per loro, offrendo di nuovo giochi OPAP”, ha detto il suo comunicato stampa.

“OPAP esorta inoltre i clienti a rispettare attentamente le linee guida di prevenzione e igiene ed evitare l’affollamento all’interno e all’esterno dei negozi.”

In linea con le restrizioni governative che rimangono in vigore, OPAP implementerà una serie di misure attraverso la sua rete di vendita al dettaglio greca per proteggere personale e clienti.

Tutte le aree con posti a sedere in loco saranno temporaneamente sigillate, mentre le persone all’interno dei negozi devono mantenere una distanza di almeno 1,5 m l’una dall’altra. Dipendenti e clienti sono inoltre invitati a indossare maschere protettive.

L’OPAP ha inoltre annunciato una serie di misure specifiche per determinati negozi in termini di quante persone dovrebbero essere autorizzate all’interno di ogni sede. Per i negozi che misurano fino a 20m², saranno consentite solo quattro persone, mentre per i luoghi che misurano tra 20 e 100m², saranno consentite fino a quattro persone e una sola persona per ogni 10m².

Per i negozi più grandi con una superficie di oltre 100 m², 12 persone saranno ammesse all’interno contemporaneamente, a condizione che siano distribuite su un’area di una persona per ogni 15 m². I negozi OPAP di dimensioni superiori a 300 m² possono consentire una persona per ogni 10 m² per piano.

Inoltre, OPAP ha affermato che i negozi apriranno dalle 10 nella regione dell’Attica, escluse le isole, e l’area urbana più ampia di Salonicco, mentre altri negozi in Grecia apriranno alle 9.

PressGiochi