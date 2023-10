Grecia. OPAP contesta la sanzione da 24,5 milioni di euro per abuso delle leggi sulla concorrenza

L’OPAP ha annunciato di contestare la multa di 24,5 milioni di euro inflitta alla sua attività per aver violato i termini di concorrenza della Grecia e dell’Unione Europea (UE).

La multa è stata inflitta dalla Hellenic Gaming Commission (HGC) che si è schierata a favore di un ricorso contro l’OPAP, secondo cui il gruppo di gioco d’azzardo quotato ad Atene aveva violato le regole applicate dalla Grecia e dall’UE sugli standard di concorrenza leale.

In rappresentanza di entità greche di gioco d’azzardo più piccole, la Cooperativa ellenica degli agenti professionali delle lotterie ha presentato ricorso sostenendo che l’OPAP ha ingiustamente istigato clausole di non concorrenza dal 2017 al 2022, violando la legislazione che consente la concorrenza sul libero mercato.

L’OPAP è stato accusato di aver violato sia la legislazione nazionale che gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di prezzi, limitazione della distribuzione delle attrezzature e imposizione di condizioni ingiuste sulle transazioni.

La sanzione di 24,5 milioni di euro riflette l’imposizione da parte dell’HGC di una multa di 10.000 euro al giorno all’OPAP per il periodo in cui si ritiene che si siano verificate le violazioni. L’OPAP ha espresso forte disaccordo con la decisione, che ritiene ingiusta, in quanto la sanzione non è stata inflitta al suo core business del gioco d’azzardo ma piuttosto ai servizi ausiliari forniti dalle sue agenzie, compresi il pagamento delle bollette e i servizi di ricarica mobile.

PressGiochi