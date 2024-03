Grecia, nel 2023 scommessi 1,7 mld nel gioco illegale

Secondo uno studio condotto a febbraio da KapaResearch, per conto della Hellenic Gaming Commission (EEEP), in Grecia su oltre 5.000 individui, i giocatori greci scelgono le piattaforme online con una

Secondo uno studio condotto a febbraio da KapaResearch, per conto della Hellenic Gaming Commission (EEEP), in Grecia su oltre 5.000 individui, i giocatori greci scelgono le piattaforme online con una percentuale del 74,9%, dove i ricavi lordi di gioco (GGR, o la somma dei ricavi del fornitore meno le vincite dei giocatori) raggiungono gli 876 milioni di euro.

Allo stesso tempo, però, solo il 5,41% opta per i casinò tradizionali legali, dove il GGR supera appena i 230 milioni di euro, mentre il 18,63% si rivolge alle agenzie OPAP dove tale importo supera 1,3 miliardi di euro tra agenzie e VLT.

Nello stesso contesto, meno dell’1% sceglie i biglietti della lotteria (120 milioni di euro) e solo lo 0,09% l’ippodromo (8,9 milioni di euro).

Tuttavia, il gioco d’azzardo illegale nel Paese ha registrato un aumento significativo, poiché nel 2023 sono stati scommessi più di 1,7 miliardi di euro attraverso reti illegali, con il 10% di questi giocatori di età compresa tra 17 e 21 anni, indicando una dipendenza dall’illegalità.

La presentazione dei dati ha avuto luogo in una conferenza della Hellenic Gaming Association (HGA) dove il presidente della Hellenic Gaming Commission (EEEP), Dimitris Djanatos, ha sottolineato che il gioco d’azzardo illegale trova un campo d’azione più ampio a causa delle condizioni di mercato e ha proposto la creazione

di un nuovo organismo che coinvolga rappresentanti delle autorità giudiziarie, della polizia, del sistema bancario, del personale scientifico e degli attori del mercato per agire rapidamente e persuadere gli attori ad evitare le reti illegali, da cui emergono solo individui danneggiati.

In totale, nel 2023, sono stati scommessi 1,7 miliardi di euro in un ambiente senza licenza.

Di questi, un miliardo di euro è stato destinato ai giochi online e 700 milioni di euro ai giochi tradizionali. È interessante notare che 900.000 greci, quasi 1 su 10, hanno partecipato al gioco d’azzardo illegale almeno una volta negli ultimi 12 mesi. “Ciò che ci ha sorpreso è che coloro che giocano su reti senza licenza, sebbene sappiano che è illegale, non esitano ad ammetterlo”, ha osservato il presidente della Hellenic Gaming Commission, Dimitris Djanatos.

Secondo la ricerca, i giocatori della rete illegale hanno rigiocato in media il 47,55% delle loro vincite.

La spesa media annua per giocatore ammonta a 1.934 euro. Nello specifico, 1.194 euro è la spesa media annua per giocatore sulle reti online senza licenza e 738 euro è la spesa media annua per giocatore sulle reti terrestri senza licenza.

