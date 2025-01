Grandi feste a Macao per il capodanno cinese

Il governo della RAS di Macao organizzerà tre grandi eventi durante il Capodanno lunare di quest’anno, con un finanziamento complessivo di 18 milioni di MOP (2,24 milioni di dollari USA) da parte dei sei concessionari di Macao.

Gli eventi sono la Parade for Celebration of Chinese New Year, le Chinese New Year Activities e i Chinese New Year Fireworks Displays, che hanno un budget complessivo di circa MOP$34,8 milioni (US$4,34 milioni). Ciò significa che i concessionari parteciperanno al 51,7% della spesa, pari a MOP$18 milioni.

Il momento clou dell’evento è la parata che si terrà il terzo giorno del Capodanno lunare (31 gennaio) e l’undicesimo giorno del primo mese del Capodanno cinese (8 febbraio) rispettivamente nei distretti centrale e settentrionale.

Come negli anni precedenti, i sei concessionari di Macao saranno rappresentati dai loro carri allegorici. Ci saranno in totale 17 veicoli nella parata e 35 team di artisti per un totale di 1.300 artisti.

Per quanto riguarda gli spettacoli pirotecnici, il governo prevede di organizzarne tre da 15 minuti nelle sere del 31 gennaio, 4 febbraio e 12 febbraio sul lungomare di fronte alla Torre di Macao, con l’obiettivo di portare un saluto festoso a residenti e turisti. Inoltre, il governo organizzerà una parata del drago dorato e spettacoli flash mob in 16 località di Macao il 29 e 30 gennaio.

