Golden State davanti a Brooklyn e Phoenix per il titolo. Embiid stacca tutti per l’MVP, il centro dei Sixers vincente a 1,60

Dopo aver dominato la NBA arrivando in finale per cinque stagioni di fila con tre successi e due sconfitte, in molti dubitavano che i Golden State Warriors avrebbero potuto

Dopo aver dominato la NBA arrivando in finale per cinque stagioni di fila con tre successi e due sconfitte, in molti dubitavano che i Golden State Warriors avrebbero potuto dire la loro sin da questa annata. Invece con il ritorno in campo di Klay Thompson, di cui ha beneficiato in primis il leader maximo della squadra Steph Curry, la formazione della Baia si candida a riprendersi ciò che le è stato strappato nelle ultime due annate, l’anello di campioni nel campionato di basket più bello del mondo. A poco più di un mese dalla conclusione della Regular Season, i Golden State Warriors sono i grandi favoriti, secondo gli esperti Sisal, per il titolo poiché il loro trionfo è offerto a 5,00.

Alle spalle della formazione di Steve Kerr si piazzano due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. I Brooklyn Nets dopo l’addio di James Harden, volato ai Philadelphia 76ers in cambio di Ben Simmons, provano a rimettere in piedi la stagione dopo essere passati dal primo all’ottavo posto nella East Conference. Un crollo verticale, dovuto a divisioni interne e infortuni come quello di Kevin Durant, che però non ha intaccato le potenzialità della formazione newyorchese: il primo anello per i Nets si gioca a 6,00. Stessa quota per quella che, al momento, è la miglior squadra della Lega, i Phoenix Suns. Finalisti lo scorso anno contro i Milwaukee Bucks, la franchigia guidata dal trio Booker-Paul-Ayton vuole salire lì dove non è mai arrivata, al trono NBA. Certo l’infortunio che terrà lontano Chris Paul fino ai playoff potrebbe essere un duro colpo per i Suns i quali però, nelle difficoltà, si esaltano ancora di più.

Se la lotta per l’anello appare serratissima, Joel Embiid ha staccato tutti per la conquista del titolo di MVP della stagione. Il centro camerunense dei Philadelphia 76ers sta giocando una pallacanestro mostruosa come dimostrano i quasi 30 punti e 11 rimbalzi di media a partita. Embiid, il cui primo successo nella speciale classifica è offerto a 1,60, spera di fare doppietta con il titolo visto che la sua squadra è lì a un passo dalle favorite. Tra l’altro il numero 21 dei 76ers sarebbe solo il quinto giocatore della franchigia a fregiarsi del premio: Wilt Chamberlain, Julius Erving, Moses Malone e Allen Iverson le leggende che lo hanno preceduto. L’avversario più temibile per Embiid appare Nikola Jokic, MVP in carica. Il serbo dei Denver Nuggets cerca la doppietta, data a 4,00, mentre il podio dei favorito è completato da Giannis Antetokounmpo, leader dei Milwaukee Bucks, il cui terzo successo in quattro anni pagherebbe 6 volte la posta.

PressGiochi