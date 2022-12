Giorgio Scalvini in esclusiva a LeoVegas.news: “È stato bello rientrare a Zingonia. L’esordio in nazionale grandissima emozione”

LeoVegas.news, sito di infotainment dedicato al calcio e Digital Content Partner dell’Atalanta, ha intervistato il difensore nerazzurro Giorgio Scalvini in occasione della ripresa degli allenamenti della squadra bergamasca al centro sportivo di Zingonia. Il giovane talento ha raccontato le sue sensazioni al ritorno a Bergamo dopo la piccola vacanza data dalla pausa per il Mondiale, periodo durante il quale ha partecipato alle amichevoli della nazionale italiana: “Fortunatamente sono stato una settimana con la nazionale e anche in quella successiva mi sono allenato. Però è stato bello rientrare qui a Zingonia e vedere tutti i compagni e lo staff”.

Convocato per la prima volta dal CT Roberto Mancini, Scalvini ha avuto anche l’opportunità di esordire da titolare con la nazionale maggiore. Il difensore ha parlato così dell’esperienza: “È stato fantastico, indossare la maglia azzurra è sempre una grandissima emozione. Soprattutto da titolare. Questa volta è andata bene e abbiamo vinto. È stata una serata perfetta”. Nei prossimi giorni il Mondiale di Qatar entra nel vivo e a breve si saprà quale nazionale alzerà la Coppa del Mondo. Scalvini, però, non tifa nessuna squadra: “Sto guardando il Mondiale, ma non si riescono a seguire tutte le partite per via degli orari. Non simpatizzo nessuna nazionale, quindi faccio il tifo solo per i nostri compagni”.

