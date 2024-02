Giorgetti (IGT): “Con la riforma del settore giochi ripristinare logica delle gare pubbliche”

“Questo accordo tra AGIC e FIT sarà molto utile come servizio alle istituzioni per far conoscere anche la professionalità che arriva dalla rete e che può garantire la risposta ad

“Questo accordo tra AGIC e FIT sarà molto utile come servizio alle istituzioni per far conoscere anche la professionalità che arriva dalla rete e che può garantire la risposta ad una domanda che esiste. La caratteristica di essere concessionari pubblici rappresenta la migliore garanzia di qualità di presidio dei prodotti e del territorio all’offerta che viene messa a disposizione dei consumatori e che potrà rispecchiare con il nostro lavoro le caratteristiche che faranno parte del riordino. La norma di riordino complessiva messa in atto con la delega fiscale sta prendendo forma con vari decreti che stanno approdando in Parlamento con il contributo della Conferenza Unificata. E’ ora di ripristinare la logica delle gare pubbliche e quella di un corretto rapporto tra Stato e cittadini.

Lo ha dichiarato Alberto Giorgetti, relazioni istituzionali di IGT, intervenendo alla presentazione del tavolo di lavoro tra Fit e Agic.

PressGiochi