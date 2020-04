Gioco online: divertimento assicurato con la roulette italiana di Pragmatic Play

Tra i miglior live casino online presenti nel mercato italiano b2b attuale, troviamo la proposta di Pragmatic Play, che in questi giorni di sedentarietà, – nei quali tutti noi italiani siamo chiamati a rimanere a casa – permette agli operatori del gioco online di fornire una soluzione di croupier dal vivo ai loro giocatori, garantendo un’esperienza di gioco completamente unica e disponibile su desktop, laptop, smartphone, tablet e VR.

Un Live Casino, quello di Pragmatic Play, che nonostante il momento di emergenza continua a essere aperto e disponibile per gli operatori. Croupier altamente qualificati, esperti e professionali, gioco coinvolgente con molte telecamere in qualità 4K, un’interfaccia HTML5 semplice per l’utente, basata su ricerche UX, fanno di questa piattaforma un prodotto distintivo e di successo.

Pragmatic Play offre tutti i vantaggi del gioco da casino online, come: puntate facili e veloci, statistiche di gioco dettagliate, cronologia delle puntate, effetti sonori, animazioni e molto altro.

Tra i giochi preferiti non poteva mancare la Live Roulette che fornisce un’esperienza di gioco superiore su dispositivi desktop o mobili. Il gioco – esclusivamente in lingua italiana – viene trasmesso dallo studio di Bucarest dell’operatore di iGaming ed è disponibile 24/7. Include le puntate standard, quelle speciali come “vicini” e sezioni della ruota, e la possibilità di salvare le scommesse preferite.

Uno studio moderno e dinamico con la capacità di 43 tavoli da gioco che permettono ai giocatori di provare nuove sfide e non annoiarsi in queste giornate in cui tutti dobbiamo restare a casa.

Per info al sito di Pragmatic Play