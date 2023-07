Gioco online: anche l’Australia lancia il suo RUA

L’Australia lancerà il registro nazionale di autoesclusione del gioco d’azzardo online. L’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha annunciato che BetStop, il suo registro nazionale di autoesclusione, sarà lanciato

L’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha annunciato che BetStop, il suo registro nazionale di autoesclusione, sarà lanciato il 21 agosto.

Consentirà alle persone di autoescludersi volontariamente da tutte le piattaforme di gioco d’azzardo online in ogni stato e territorio. Il registro nazionale mira a fornire tutele ai consumatori più efficaci sostituendo i sistemi statali e territoriali esistenti, che sono stati criticati per la loro copertura limitata.

La creazione di un registro completo è stata proposta dall’ex ministro delle comunicazioni Paul Fletcher nel 2018. Tuttavia, i ritardi e le sfide nell’attuazione, compresa l’amministrazione volontaria dell’azienda incaricata del suo sviluppo, hanno ostacolato i progressi. I fornitori di scommesse online saranno tenuti a promuovere BetStop attraverso i loro siti Web, app e marketing. Se un cliente è registrato, il fornitore deve interrompere l’offerta di servizi e deve chiudere i suoi account. Le società di gioco d’azzardo saranno tenute a verificare l’identità dei clienti prima di accettare scommesse, eliminando la finestra di 72 ore precedentemente proposta. Questo cambiamento arriva in risposta alle preoccupazioni sollevate dalla Northern Territory Racing Commission, che regola la maggior parte dei bookmaker online nel paese, evidenziando il potenziale rischio che le persone utilizzino alias per giocare senza controllo per periodi prolungati.

Per motivi di privacy, gli australiani già iscritti nei registri di autoesclusione statali o territoriali non saranno trasferiti automaticamente al prossimo sostituto nazionale.

