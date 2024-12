Gioco online, ADM chiede ai concessionari di comunicare informazioni sui conti di gioco

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha introdotto nuove regole per i concessionari del gioco a distanza, mirate a migliorare la trasparenza e la sicurezza nella gestione delle somme sui conti di gioco. Nello specifico, ha comunicato che dovranno comunicare le coordinate bancarie o postali dei conti intestati ai concessionari, utilizzati per custodire e gestire le somme giacenti dei giocatori, e assicurarsi che tali somme siano usate solo per operazioni autorizzate dai titolari dei conti di gioco.

Per garantire il controllo sui conti correnti, l’ADM richiede ai concessionari di fornire informazioni dettagliate su saldo e movimentazioni entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la sospensione dell’attività di raccolta del gioco, come previsto dalla convenzione che regola il rapporto di concessione.

PressGiochi