Gioco d’azzardo nei parkinsoniani: serata di sensibilizzazione a Rimini

Impulsività e gioco d’azzardo – Prevenire riconoscere ed affrontare l’azzardo in età adulta e nei parkinsoniani: venerdì 27 gennaio alle 17 si terrà il primo di una serie di appuntamenti programmati nell’ambito del Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico 2022, presso Casa ludica, spazio “A good game space”, in via Bramante 10 a Rimini.

Sarà un momento di riflessione sul tema dell’impulsività e dell’azzardo negli adulti ed in particolar modo nei soggetti affetti dalla malattia di Parkinson, nei quali vi è un aumentato rischio di manifestare problemi nel controllo degli impulsi e quindi nell’incorrere in comportamenti come quelli legati al gioco d’azzardo.

Interverranno alla serata la psicologa-psicoterapeuta Chiara Pracucci, il primario di Neurologia di Rimini Claudio Callegarini, La Presidente dell’Associazione Parkinson in rete Claudia Giacobbi, l’assessore del Comune di Rimini Kristian Gianfreda e il direttore del SerD di Rimini Teo Vignoli.

La serata è organizzata in collaborazione con l’Associazione Parkinson in rete (A.P.I.R.) e la collaborazione della Cooperativa Sociale Il Gesto, SerD Rimini – Ausl della Romagna, Distretto di Rimini (Comuni di Rimini, Bellaria – Igea Marina, Unione dei comuni Valmarecchia), Comunità Papa Giovanni XXIII, Cooperativa Sociale Cento Fiori, Il Millepiedi Cooperativa sociale, Teatro Alcantara.