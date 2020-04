Giochi: il settore scrive la sua ricetta per un’uscita condivisa dal lockdown

Ripartire proponendo un protocollo tecnico per la messa in sicurezza dei locali in conformità alle norme igienico sanitarie e di distanziamento sociale necessarie per contrastare la diffusione del Coronavirus che tengano fermi tre punti fondamentali irrinunciabili per l’intera filiera del settore giochi: accesso al credito, preu vigente al 31 dicembre 2019, operatività delle sale in deroga alle limitazioni regionali esistenti per il settore.

Sono questi i punti principali su cui si sta confrontando in queste ore la filiera del gioco pubblico attraverso i propri rappresentanti associativi che per la prima volta vede riunite quasi tutte le parti dell’industria, dai concessionari agli esercenti.

La consapevolezza che unisce tutti gli operatori è che il settore rischia di riaprire i battenti, secondo il grado di rischio finora assegnato dai tecnici del Governo, al 31 luglio, o peggio a settembre.

Anche se oggi il Presidente del Consiglio ha annunciato che entro fine settimana indicherà chiaramente il suo piano per la riapertura di tutte le attività, le associazioni di categoria stanno mettendo a punto la propria proposta nella speranza che si possano far comprendere all’Esecutivo le peculiarità del settore e delle sue locations.

Le associazioni riunite nel tavolo virtuale si sono date tempo fino a domani per condividere nella maniera più completa le linee guida per una ripartenza del settore da presentare al Governo.

L’elaborazione delle linee guida, partendo da quelle che sono le caratteristiche peculiari dei diversi ambienti di gioco in cui sono presenti apparecchi da intrattenimento, sarà definita ed implementata attraverso l’elaborazione di procedure precauzionali, anche di tipo sanitario, in grado di garantire i più alti standard per la messa in sicurezza di lavoratori ed utenti.

Tre sono le richieste condivise unanimemente:

la necessità di garantire l’accesso al credito a tutti gli operatori gioco al pari delle altre categorie imprenditoriali, garantendo che gli istituti bancari applichino un uguale trattamento per tutte le categorie;

applicare il preu vigente a dicembre 2019;

operare, nella fase di riapertura delle attività, in deroga alle limitazioni regionali esistenti per il settore del gioco pubblico che rischierebbero, laddove applicate, di annullare gli interventi necessari per il riavvio delle attività.

Queste sono per le associazioni le basi per garantire la marginalità delle aziende senza la quale sarebbe impossibile tornare a lavorare.

L’obiettivo primario dovrebbe essere quello di fare in modo che si tratti il settore del gioco al pari degli altri, garantendo, così come fatto ad altre categorie, strumenti quali la sospensione dei versamenti delle imposte, ammortizzatori sociali e differimenti di versamenti di oneri previdenziali, crediti di imposta per il versamento dei canoni di locazione, o ancora, non vengano richiesti i pagamenti per le proroghe delle concessioni per i periodi di chiusura.

Cristina Doganini – PressGiochi