GiG sigla un accordo di fornitura con Bet Seven Online

Gaming Innovation Group Inc. (GiG) ha firmato oggi un accordo a lungo termine con Bet Seven Online Ltd per la fornitura della piattaforma GiG, lo sviluppo frontend e i servizi gestiti per il lancio del suo primo marchio, SuperSeven. L’accordo si basa su un modello a tariffa fissa e ha una durata minima di tre anni con proroga automatica di ulteriori due più uno. Bet Seven Online Ltd. è una società privata gestita da un team che ha ottenuto un grande successo nelle operazioni di casinò sia offline che online. L’offerta del casinò dovrebbe essere lanciata nel primo semestre del 2021 e questa partnership dovrebbe dare un contributo positivo ai ricavi di GiG dalla seconda metà del 2021 in poi. SuperSeven opererà con la propria licenza.

Christopher de Lima, amministratore delegato di Bet Seven Online, afferma: “Sono molto soddisfatto del processo di collaborazione con GIG, che è chiaramente la migliore piattaforma per le nostre esigenze. Il reclutamento di Tim Parker come Chief Operations Officer è stato fondamentale per il nostro obiettivo di sviluppare la giusta cultura”.

Tim Parker, Chief Operations Officer di Bet Seven Online, afferma: “Avevamo in mente un obiettivo del prodotto molto specifico e l’esperienza dell’utente finale quando abbiamo iniziato a cercare una piattaforma nel mercato. È diventato chiaro fin da subito che GiG poteva fornire non solo la piattaforma, ma anche gli strumenti e il set di servizi di cui avremmo bisogno per creare un’offerta davvero unica che sarà nuova, entusiasmante e si distinguerà da un mercato sempre più affollato. Non vedo l’ora di lanciare SuperSeven sulla piattaforma GiG e di lavorare a stretto contatto con loro per raggiungere una posizione di leader di mercato”.

Richard Brown, amministratore delegato di GiG, afferma: “Bet Seven Online Ltd ha un team di comprovati veterani del settore che guidano la sua attività, i cui concetti e attenzione ai dettagli relativi all’esperienza del cliente e alla sicurezza dei giocatori completano i valori di GiG. Sono lieto che abbiano scelto la nostra piattaforma, la tecnologia di frontend e i servizi gestiti per il loro nuovo marchio di casinò. Non vediamo l’ora di instaurare una relazione a lungo termine e di successo con il nostro nuovo partner”.

PressGiochi